Mirko Casadei e la Romagna “Tradizione, cuore ed emozioni. Così continuo l’eredità di papà”

Ha raccolto l’eredità culturale del padre Raoul, Mirko Casadei, cantante e leader dell’Orchestra che ha trasformato le estati sulla Riviera Romagnola in un simbolo dell’Italia che guarda al futuro con un sorriso. E con la determinazione di chi crede che il valore delle tradizioni non sia solo un fatto museale, ma una maniera di vivere la quotidianità.

Mirko Casadei, la storia della vostra famiglia, una storia di forti intrecci con la Romagna, corre parallela a quella di chi, sul territorio, fa informazione.

«Sì, la musica dei Casadei, da sempre, dal fondatore dell’Orchestra Secondo a mio padre Raoul, che inventò la parola ‘liscio’ per definirla e farla uscire dai confini locali, sino al mio lavoro, è una storia strettamente legata alla nostra terra. È quello che canzoni come Romagna mia, Ciao Mare, Romagna e Sangiovese, raccontano. Come il quotidiano che ogni mattina ci aspetta nel bar del paese. Sono storie di radicamento che fanno crescere la comunità»

A papà Raoul leggere il quotidiano piaceva.

«Molto, era uno dei riti intorno ai quali si svolgeva la vita di ogni giorno della famiglia Casadei. Ricordo sin da quando ero piccolo l’attesa, ogni mattina, dell’edicolante che bussava alla porta della nostra casa per portare il Resto del Carlino a papà, che si immergeva subito nella lettura e insieme si commentavano gli avvenimenti. Credo che in quelle pagine abbia trovato delle fonti di ispirazione, come in tutto quello che succedeva in Romagna, che riversava poi nelle sue canzoni».

Cosa rimane, oggi, delle tradizioni?

«Il loro grande insegnamento, quei valori apparentemente semplici, in realtà molto profondi, l’amicizia, la solidarietà, il piacere di stare insieme che sono un lascito centrale per la crescita delle nuove generazioni. Una crescita alla quale, sono convinto, il lisco continua a dare un importante contributo»

Ci spieghi.

«Il messaggio che attraversa la nostra musica, quella di papà, il liscio che lui chiamava anche musica solare, e la mia, è che la condivisione delle emozioni, il dialogo, la socialità possono farci divertire, ma anche renderci persone migliori. Penso al nostro ballo, al liscio, che è un invito al corteggiamento, al contatto fisico. Per tanti giovani tutto questo, che noi diamo per scontato, è una scoperta. L’esatto opposto dell’isolamento da social, del considerare la propria cameretta come l’unico orizzonte possibile. La musica romagnola, le balere,le feste di piazza, sono occasioni per lasciarsi alle spalle i tasti di un computer o l’ossessione per il cellulare e vivere una vita di relazioni»

Una scoperta, come la chiama lei, che non riguarda solo il ballo, ma anche la musica

«Sì, perché oggi l’autenticità è un concetto dai tratti sempre più labili. Ovviamente l’evoluzione tecnologia ha contribuito in maniera rilevante allo sviluppo delle arti, ad iniziare proprio dalla musica. Ma per le nuove generazioni, spesso, i suoni che ascoltano sono solo un prodotto sintetico. Vedere una chitarra che suona, una fisarmonica in azione, gli arpeggi meravigliosi di un violino, è per molti ragazzi un mondo nuovo, che lascia sbalorditi. Ecco, questo significa per noi portare le tradizioni ai più giovani»

Una maniera di intendere il liscio molto particolare.

«Il liscio nasce come musica dove diversi linguaggi si mescolano, la mitteleuropa colta dei valzer e la campagna romagnola. Noi continuiamo su questa strada, aprendo il repertorio folk al rock, al pop, al jazz. Nel corso degli anni, all’interno del nostro festiva Balamondo, abbiamo portato sul palco, al fianco della mia orchestra, artisti come Toquinho, la star della musica brasiliana, lo straordinario fisarmonicista Richard Galliano, allievo prediletto di Astor Piazzolla, uno sperimentatore dell’avanguardia e della ricerca newyorchese come il chitarrista Marc Ribot e tanti altri. Vederli nelle piazza di Romagna suonare con noi ‘Romagna mia’ è stata la dimostrazione di quanto il liscio non sia solo cartolina, ma voce della contemporaneità»