Moda Made in Carpi: "Qualità da difendere"

Carpi è considerata la piccola grande capitale europea del tessile-abbigliamento, del pronto moda, della maglieria e delle confezioni made in Italy. La storia del suo Distretto del tessile abbigliamento potrebbe ben sintetizzarsi in tre parole: ‘Made in Carpi’, che si è consolidato negli anni come sinonimo di garanzia e qualità. Un Distretto che però, come molti altri, sta affrontando un periodo di difficoltà e che richiede degli interventi a sostegno. Da quanto emerge da un’indagine dell’ufficio studi Lapam Confartigianato sul comparto moda (tessile, abbigliamento e pelle), al 31 dicembre 2024 erano 627 le imprese attive a Carpi, pari al 38,8% di quelle del settore presenti in provincia. Negli ultimi 10 anni il comparto della moda di Carpi ha perso 383 imprese, pari a un -37,9%, più marcato rispetto alla media provinciale.

"Da tempo evidenziamo la necessità di misure concrete a difesa del Made in Italy, di cui la moda è uno dei principali rappresentanti, per tutelare i nostri prodotti dalle contraffazioni – spiega Paolo Leporati, presidente della categoria Moda di Lapam Confartigianato –. Dobbiamo sensibilizzare il consumatore all’abbandono del fast fashion e a privilegiare i prodotti di qualità realizzati dalle nostre imprese, duraturi nel tempo e creati con tessuti selezionati. È fondamentale un supporto tecnico ed economico per investimenti in materiali innovativi, tecnologie a basso impatto ambientale e certificazioni che consentano di accedere ai mercati più attenti a questi valori".

Sul punto concorda Roberto Bonasi responsabile CNA Federmoda Modena: "Abbiamo più volte sollecitato la massima attenzione sulla situazione del tessile abbigliamento del nostro Distretto, caratterizzata da una forte sofferenza che ha portato, in provincia, a una perdita di circa 1000 imprese negli ultimi 10 anni e ad un calo importante dell’export determinati da problemi strutturali come la concorrenza sleale e l’aumento dei costi delle materie prime. Tutto questo significa meno occupazione e professionalità che rischiano di essere perse per sempre. Servono interventi immediati a iniziare dal sostegno alla liquidità delle imprese". Prosegue Bonasi: "Occorre sostenere l’occupazione attraverso sgravi fiscali per nuove assunzioni principalmente femminili (il settore impiega un 70% di manodopera femminile), indipendentemente dall’età; supportare la formazione di donne over 40/50, uscite per vari motivi dal mercato del lavoro prive di professionalità definite; rafforzare il sistema produttivo a partire dalle filiere affrontando i nodi cruciali dell’internazionalizzazione, della formazione, della transizione ecologica e digitale delle imprese con un approccio equilibrato così da non penalizzare le piccole e medie imprese". Maria Silvia Cabri