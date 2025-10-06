Modena Park, Vasco Rossi canta la storia. Quante generazioni al concerto irripetibile

A consegnare probabilmente in modo definitivo il Modena Park alla storia ci ha pensato lo stesso Vasco Rossi, giusto un anno fa e sempre da Modena, presentando il libro Vivere/Living: "Sono contento di averlo fatto, ma non lo farò mai più", le sue parole. Dodici mesi fa, l’evento del 1 luglio 2017 al parco Ferrari poteva ancora fregiarsi del record di oltre 225mila spettatori per artista unico. Il cantautore Ultimo si appresta a superarlo il 4 luglio 2026 a Tor Vergata con almeno 250mila biglietti venduti, mentre in Croazia il cantante folk/rock Marko Perković Thompson l’estate scorsa avrebbe addirittura sfiorato il mezzo milione di presenze, a Zagabria. D’altronde i record sono fatti per essere battuti e la musica non fa eccezione. Sono altri aspetti a rendere però il Modena Park l’apogeo degli ’io c’ero’ modenesi per tanti anni a venire. Il primo fra tutti è che il mastodontico evento per i 40 anni di carriera del rocker di Zocca si svolse con una organizzazione maniacale, tale da non comportare alcun incidente o fatto grave al di là degli inevitabili disagi. Una città che per un giorno vide più che raddoppiati i propri ’abitanti’. Perché se quasi 183mila circa sono i residenti (dato del 2024), il calcolo va da sé. Ma il Modena Park fu soprattutto unione di generazioni. Indimenticabile la corsa da maratoneta di Emanuele Zappia, il primo a varcare i cancelli dopo settimane di accampamento al ’Ferrari’, la sera del 30 giugno, quando Vasco regalò le prove generali del Modena Park a pochi intimi (si fa per dire, dato che gli spettatori furono comunque 15mila). Zappia, di Domodossola, aveva all’epoca 22 anni, a dimostrazione dalla capacità di Vasco Rossi di andare oltre i confini anagrafici. E poi, a ben guardare, c’è anche la parabola di Vasco Rossi stesso, come il rocker ha avuto modo di ricordare durante la già citata più recente visita in città: "C’è stato un periodo in cui per strada mi sputavano per le mie canzoni".

Francesco Vecchi