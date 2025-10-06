Modena Volley, alba di una nuova era: "Con l’aiuto di tutti torneremo in alto"

di Alessandro

Trebbi

Dei suoi 140 anni, 60 il Carlino li ha vissuti fianco a fianco col Gruppo Sportivo Panini, diventato nei decenni il club più importante della storia del volley mondiale, ora Modena Volley nelle mani dei fratelli Storci, oggi soci di maggioranza, e di Giulia Gabana, presidente. Una società che dopo qualche stagione tribolata, è pronta per tornare a puntare in alto.

Christian Storci, quando e perché è nata l’idea di rilevare la maggioranza delle quote societarie?

"L’idea si è sviluppata nel corso degli anni. Dopo i primi mesi e il primo anno da proprietari insieme a Giulia Gabana, abbiamo iniziato a maturare sempre più questa prospettiva. Nell’ultimo anno è diventata concreta la possibilità di un cambio di assetto e a maggio, d’accordo con Giulia, come famiglia e soci abbiamo deciso di impegnarci e rilevare la maggioranza delle quote. Un grande onore ma anche una responsabilità, data l’importanza che questa società ha a tanti livelli per città e territorio". Campagna abbonamenti: soddisfatto dei numeri? Il tifo organizzato sta tornando?

"Sono soddisfatto delle 2000 tessere che abbiamo già sottoscritto e penso e spero che possano crescere ulteriormente. Stiamo lavorando per rafforzare e favorire un vero tifo organizzato, sia al PalaPanini che in trasferta. In particolare mi fa piacere sottolineare la crescita di Onda GialloBlu, il gruppo nato lo scorso anno, che sta aumentando di numero ed entusiasmo. Fondamentali sono anche tutti i nostri sponsor, in loro ho trovato fiducia nei confronti dei nuovi piani della società".

Cambio De Cecco-Tizi Oualou: ci ha messo molto del suo in questa operazione?

"Un’operazione molto complessa. È stata la prima problematica che ho voluto affrontare insieme allo staff e posso dire che abbiamo ottenuto un risultato importante. Abbiamo voluto fortemente il regista francese perché crediamo sia il profilo giusto per questa Modena. È un ragazzo con un enorme talento, ma al tempo stesso molto giovane: avrà bisogno di tempo per ambientarsi, poi sarà il campo a parlare. Amir, come tutti i ragazzi di grande prospettiva, potrà crescere al meglio se inserito in un contesto di aiuto".

Cosa si aspetta da questa stagione?

"Nello sport fare previsioni è praticamente impossibile: le partite non si giocano sulla carta ma sul campo. Ritengo siano state fatte le scelte migliori possibili alla luce di quelle che erano le opportunità rimaste aperte nel mercato, nell’ambito delle possibilità della nostra società. Modena arriva da un quarto di finale playoff, abbiamo cercato di costruire una squadra che possa avvicinarsi ulteriormente alle prime della classe. Sarà il nostro a campionato a dirci se le scelte fatte saranno quelle giuste oppure no".

In altre occasioni ha dichiarato che vuole riportare Modena ai vertici: si è dato un lasso di tempo?

"Non mi piace fare proclami e non mi piace fissare scadenze, dobbiamo fare un passo dopo l’altro, ma senza fermarci, questa è la mia filosofia. Quello che posso dire è che lavoriamo ogni giorno perché Modena torni ad essere Modena e torni a vincere. Non amo nemmeno parlare di ’progetto’, perché è una parola ormai abusata nel mondo dello sport. Per riuscire a riportare Modena dove merita di stare, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, di un ambiente e una città compatti, motivati e sereni".

Ha anche detto che tutti devono sentirsi in discussione... "L’ho detto fin dalla mia prima conferenza, è vero. Da imprenditore ho sempre lavorato così, e lo stesso principio vale oggi per Modena Volley, che è a tutti gli effetti un’azienda, pur con ricadute sportive e sociali molto importanti. Questo sarà un anno di ripartenza, un anno in cui voglio mettere tutti nella condizione di lavorare al meglio. Sulla base di come funzionerà il nuovo assetto valuteremo i cambiamenti". C’è un giocatore, che vorrebbe vedere con la casacca gialloblù nel prossimo futuro?

"È chiaro che ci siano giocatori che mi piacerebbe vedere un giorno con la maglia gialloblù, ma non farò i loro nomi in un’intervista: diventerebbe automaticamente molto complicato poterli portare a Modena".

E in questa stagione, chi la incuriosisce di più?

"Tizi Oualou sicuramente mi incuriosisce molto, è il più giovane di questa sessione di mercato. Ma anche Perry, libero di livello internazionale, Bento, che con il Brasile ha fatto vedere ottime cose, così come Porro. Sono altrettanto curioso di vedere all’opera quelli che erano già nostri giocatori, tutti coloro che erano già a Modena e che dovranno confermarsi e crescere ancora".

Infine il futuro, la stabilità. Sarà ancora al timone di Modena per molti anni a venire?

"I tifosi da questo punto di vista devono stare tranquilli. L’impegno che abbiamo preso non è a breve termine, ma vuole dare certezza e stabilità a questa società. Lo dimostrano i tanti progetti che abbiamo già avviato e quelli che metteremo in campo nei prossimi anni. Non mi sento solo in questo percorso, Modena è unica anche in questo: società, tifosi, sponsor e tutto il popolo gialloblù camminano insieme a noi, la vera forza di Modena Volley".