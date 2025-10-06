Motor Valley, che rombo. Da Stanguellini a Maserati. Una storia lunga 120 anni: "Territorio speciale"

di Alessandro

Socini

È sicuramente il rombo dei motori uno dei tratti più distintivi di Modena tra il 20° e il 21° secolo. Una colonna sonora perenne fatta di passione, velocità, grandi imprese, tecnologia, record, rischi, competizione. A suonare lo spartito imprenditori visionari, ingegneri geniali, piloti talentuosi e meccanici mossi da un amore infinito per la meccanica su 4 ruote. "Uomini ostinati, capaci e ardimentosi, le qualità che ci vogliono per fare i bolidi", come diceva Enzo Ferrari, l’uomo che più di tutti rappresenta il successo della "modenesità" applicata ai motori.

Ci si chiede spesso come mai Modena, e più in generale l’Emilia, sia diventata nel tempo un polo gravitazionale così potente per l’auto da corsa. Le ragioni si trovano da un lato nella grande manualità artigiana di generazioni di contadini abituate a faticare nei campi e desiderose di mettere le mani in mezzi che potessero aiutare il lavoro e assecondare la voglia di evasione (un’evasione pur sempre controllata, con il ritorno a Modena sempre come meta finale). Dall’altro lato, c’è una combinazione di fattori impalpabile e difficilmente descrivibile, che ha a che fare con l’essere di queste zone.

Di seguito alcune date simbolo degli ultimi 125 anni che ripercorrono questa grande storia all’ombra della Ghirlandina: 1900: nasce la prima casa automobilistica modenese, la Stanguellini.

1929: in viale Trento Trieste Enzo Ferrari apre la Scuderia Ferrari, specializzata nella preparazione delle Alfa Romeo per le competizioni.

1939: dopo l’acquisto da parte della famiglia Orsi, la Maserati lascia Bologna e approda a Modena, in viale Ciro Menotti.

1947: Ferrari fonda a Maranello la casa automobilistica che porta il suo nome.

Dopoguerra: Mauro Righini comincia a comporre la sua omonima collezione, conservata tra le mura del castello di Panzano.

Anni ‘50 e ‘60: all’Aerautodromo di Modena va in scena ogni giorno una sfida tra Ferrari, Maserati, Stanguellini e tante altre scuderie private. Anche case automobilistiche straniere o di altre zone d’Italia si recano sul tracciato modenese per provare le monoposto e partecipare alle gare. L’Aerautodromo è teatro anche delle gare motociclistiche, con la tradizionale gara d’apertura del mondiale il 19 marzo. Negli stessi anni le auto modenesi entrano nell’immaginario della Dolce Vita e Modena richiama diverse celebrità.

1951: a Silverstone José Froilán Gonzáles ottiene la prima vittoria in F1 per la Ferrari.

1957: Juan Manuel Fangio vince il Mondiale di Formula 1 a bordo della Maserati 250F.

1959: il pilota argentino Alejandro De Tomaso fonda a Modena la De Tomaso.

1969: la Ferrari, dopo la trattativa saltata con la Ford, entra nell’orbita della Fiat.

Anni ‘70: la Rossa di Maranello, sotto la guida tecnica del formiginese Mauro Forghieri, autore di diverse innovazioni, conquista tre titoli piloti, con Niki Lauda e Jody Scheckter.

Anni ’80: Alejandro De Tomaso è a capo di un gruppo industriale che controlla diversi marchi: oltre alla De Tomaso, anche Maserati, Innocenti, Moto Guzzi e Benelli.

1982: a Zolder, in Belgio, un incidente mortale si porta via Gilles Villeneuve, il pilota più amato da Enzo Ferrari, in grado di accendere la passione dei tifosi come pochi altri.

1988: alla morte del Drake, la Fiat aumenta il suo controllo sulla Ferrari, arrivando a detenere il 90% della proprietà.

1991: a Parigi Alain Delon presenta la Bugatti EB 110 GT, prodotta a Campogalliano.

1993: Fiat acquisisce la Maserati.

1996: Umberto Panini acquista 14 vetture Maserati destinate in Inghilterra e realizza un museo che tuttora è un riferimento mondiale per la storia del Tridente.

1999: la Pagani lancia la hypercar Zonda. È il primo modello della neonata casa di San Cesario sul Panaro, fondata da Horacio Pagani.

2004: Micheal Schumacher vince il quinto Mondiale Piloti consecutivo. È il coronamento di un’era di record e vittorie in F1 per la Ferrari, in quel periodo guidata dal Presidente Luca Cordero di Montezemolo e, in pista, dal Team Principal Jean Todt. 2012: viene inaugurato a Modena il Museo Casa Enzo Ferrari. 2015: debutto in Borsa a New York per la Ferrari.

2019: prima edizione del Motor Valley Fest. A Modena si celebrano tutti i marchi motoristici della regione. Le auto esposte nelle piazze cittadine richiamano appassionati da tutta Italia. 2025: nasce la Giamaro, nuova casa automobilistica della Motor Valley. Il primo modello è la Krafla, prodotta a Castelfranco Emilia.