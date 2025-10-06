Museo della Figurina: "Gioiello internazionale per turisti e studenti". Verso i 20mila visitatori

di Gianpaolo

Annese

Non solo custode della memoria, il Museo della Figurina ha assunto nel tempo sempre più un ruolo didattico, un patrimonio a disposizione di studiosi e studenti della città. L’istituzione nel 2026 festeggia i 20 anni.

Presidente Donatella Pieri, qual è il ruolo del Museo della Figurina tra gli istituti culturali cittadini?

"È un unicum a livello internazionale: nato dalla donazione di Giuseppe Panini, è diventato un vero ’gioiello’ della città. Ha un ruolo chiave sia nella didattica, con un’offerta educativa che coinvolge migliaia di studenti, sia nella promozione turistica, lavorando in sinergia con le altre attività di Fondazione Ago e con il sistema museale modenese. La mostra ’Paradise Lost’ dei Fallen Fruit, appena conclusa con oltre 21 mila presenze, dimostra quanto le collezioni storiche possano diventare materia viva per produzioni contemporanee e attrarre pubblici diversi".

La figurina ha mai sofferto la percezione di ’arte minore’ rispetto al resto dell’offerta artistico-culturale modenese?

"La figurina ha ormai superato questa etichetta, è un linguaggio popolare che fa parte della memoria collettiva e che suscita passioni trasversali. In questi vent’anni il Museo ha dimostrato come la figurina possa dialogare con l’arte contemporanea, con il fumetto e con la grafica, svelandone il valore estetico e culturale. La figurina è piccola per dimensioni, ma enorme per potenza evocativa".

Come hanno risposto i turisti e i visitatori in questi anni?

"Molto positivamente. Nel 2024 Ago ha registrato 47mila visitatori e quest’anno contiamo di superare quota 50mila, con il Museo della Figurina che arriverà vicino ai 20 mila, contro i 16 mila dello scorso anno. Importante la crescita del pubblico internazionale, che rappresenta oltre il 10 per cento degli ingressi, con arrivi dalla Francia, dalla Germania, dagli Stati Uniti, dalla Spagna, dal Belgio e dalla Svizzera. A questo si aggiunge il contributo straordinario delle scuole: migliaia di studenti, dalle materne alle superiori, che fanno del Museo un luogo vivo".

Oggi il visitatore cerca più un’esperienza che la sola visione di un’opera. Come risponde il Museo a questa esigenza?

"Stiamo lavorando molto in questa direzione. L’audioguida, introdotta di recente, è stata accolta con entusiasmo e ha prolungato i tempi medi di visita. Grande successo hanno i laboratori e le attività per famiglie, che rendono la fruizione partecipata e creativa. Le mostre temporanee, spesso realizzate con artisti che reinterpretano le figurine – da Fallen Fruit a Riccardo Guasco fino a Paolo Ventura – rafforzano questa idea di dialogo tra passato e presente. E poi c’è l’aspetto digitale: attraverso Minecraft, ad esempio, i ragazzi possono ’visitare’ il Museo e le mostre in forma di gioco, un’esperienza che amplia l’accessibilità e coinvolge i più giovani".

Quali sono i progetti futuri?

"La prospettiva più importante è il nuovo Museo della Figurina nel complesso dell’ex Sant’Agostino, la cui riqualificazione sarà completata nel 2029. Sarà uno spazio molto più ampio dell’attuale sede a Palazzo Santa Margherita, con la possibilità di esporre parte del patrimonio oggi custodito in archivio: oltre mezzo milione di pezzi. Ma la vera sfida sarà integrare innovazione digitale e nuove tecnologie con un allestimento che racconti secoli di storia e, allo stesso tempo, stimoli la creatività contemporanea".