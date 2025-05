Lascia la tua domanda per Nek, direttore per un giorno per i 140 anni del Resto del Carlino

Bologna, 23 maggio 2025 – Proseguono le celebrazioni per i 140 anni de il Resto del Carlino con il secondo atteso appuntamento dell’iniziativa “Direttore per un Giorno”. Mercoledì 28 maggio sarà Nek a guidare simbolicamente la redazione del quotidiano, dieci anni dopo la sua prima esperienza nel ruolo nel 2015, in occasione del 130° anniversario della testata.

Dieci anni dopo, il celebre cantautore, tra i più amati del panorama italiano e fortemente legato al territorio emiliano-romagnolo, affiancherà i giornalisti nella scelta dei contenuti, offrendo una visione personale e autentica sulla realtà contemporanea. Un gesto che conferma il legame profondo tra Nek e il quotidiano, radicato nella comune appartenenza al territorio e nella condivisione di valori come identità, memoria e vicinanza al pubblico.

In vista dell’appuntamento del 28 maggio, i lettori sono invitati a partecipare attivamente inviando le proprie domande a Nek nei commenti in fondo a questo articolo, che saranno selezionate e sottoposte al cantante durante la giornata. È possibile inviare le domande nei commenti sotto.

Il giorno successivo, giovedì 29 maggio, l’edizione de il Resto del Carlino conterrà un editoriale firmato da Nek, in cui l’artista condividerà riflessioni e considerazioni nate dalla sua esperienza da “direttore”.

"Nek è un artista autentico, profondamente radicato nel territorio e capace di parlare alle persone con sincerità e passione. Il suo ritorno al Carlino, a dieci anni di distanza, è un omaggio alla storia del giornale ma anche un gesto di affetto verso una comunità che si riconosce nei valori che la nostra testata rappresenta”, ha commentato Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!.

“Il progetto “Direttore per un Giorno” nasce con l’idea di aprire il giornale a voci che hanno qualcosa da raccontare e da condividere. La presenza di Nek, così legato alla nostra redazione e ai nostri lettori, è un modo per sottolineare quanto l’informazione viva anche del dialogo con il mondo della cultura e dello spettacolo. Il suo sguardo, fuori dagli schemi ma profondamente umano, è un valore aggiunto per tutti noi”. Aggiunge Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino.

Un’occasione speciale per celebrare il legame tra informazione, territorio e cultura popolare, attraverso la voce di chi, con la propria musica e sensibilità, ha saputo raccontare emozioni condivise da intere generazioni.

Gli incontri si terranno nella sede storica de il Resto del Carlino, in via Mattei a Bologna.