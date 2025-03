Nel cuore delle istituzioni: "Contrasto alle fake news battaglia fondamentale"

De Cupertinis

L’incrocio di sorrisi illumina la suggestiva location di Palazzo Re Enzo, vestita a festa per celebrare i centoquarant’anni de il Resto del Carlino.

Un traguardo storico, condiviso, come testimoniano i tantissimi presenti per l’occasione, che nel corso dell’evento hanno così sottolineato l’importanza della stampa per raccontare, ed esprimere, tutto quello che accade intorno a noi: documentando ogni giorno della nostra vita, pagina dopo pagina.

E tantissimi, ieri sera, sono stati anche i politici riuniti nel cuore di Bologna che hanno voluto festeggiare la storica testata della città. Tra questi Stefano Bonaccini, Virginio Merola, Daniele Manca, Stefano Cavedagna, Marco Lisei, Beatriz Colombo e Daniela Dondi.

"Sono tantissimi i cittadini cresciuti con il Carlino, che ogni giorno ci accompagna e racconta quello che accade nei nostri territori, prima ancora che nel mondo. E in un mondo dove siamo continuamente bombardati da notizie, in ogni secondo, il rischio è proprio quello di perdere la dimensione locale. Oggi così ciò che sembra perdere valore lo ha invece acquistato – ricorda l’europarlamentare Bonaccini – . Centoquarant’anni sono un grande traguardo: non dimentichiamoci che la qualità di una democrazia è data da un’informazione libera. Oggi auguriamo quindi al Carlino una vita sempre più lunga".

Sorridono i volti in platea, mentre in sala si ripercorre quella lunga storia, ultracentenaria, che è stata scritta nel corso di questi anni.

"Il valore dell’informazione è fondamentale, soprattutto in un’epoca dove la disinformazione, al contrario, è sempre più presente e necessita di essere contrastata con forza – aggiunge Cavedagna –. Anche a livello europeo ci stiamo occupando con grande attenzione di chi diffonde fake news o notizie non verificate, soprattutto tramite piattaforme online. Il lavoro che svolgono le testate giornalistiche, come il lavoro magistrale portato avanti dal Carlino, è invece garanzia di informazione, chiarezza e capillarità".