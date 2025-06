Niccolai, trent’anni dopo. Il canestro dell’A1 è per sempre. E la favola di Forlì diventò vera

Ma davvero sono già passati trent’anni? Il calendario dice di sì: era il 21 maggio 1995. Il cuore dice che è stato ieri, come tutte le cose belle, che profumano di giovinezza e di libertà. Pagine della memoria in cui c’è un segnalibro speciale: si ritrovano subito. E pazienza se il recente remake del derby di basket Forlì-Rimini non è stato all’altezza (Unieuro eliminata, scontri fuori dal campo, partite a porte chiuse) e nemmeno l’ultima finale promozione (nel 2023 è finita sì 3-0, ma per gli avversari): il canestro della promozione di Andrea Niccolai – l’ultimo salto in A1 – è per sempre. Il Carlino, oltre al proprio anniversario, ha voluto così celebrare il suo.

C’è un numero, tre, che ha svariati significati: tre, i punti messi in quell’ultima azione; tre, le vittorie in altrettante partite contro la Teamsystem Rimini; tre, le sole sconfitte di quell’Olitalia dopo aver cambiato allenatore, diventando praticamente imbattibile; tre – attenzione, qui siamo nel campanile più puro – gli anni da quando la provincia di Rimini si era separata da Forlì. Nel basket, però, era il cittadone che continuava a comandare.

È la storia di un gruppo di ragazzi nell’A2 – la seconda serie nazionale – più italiana di sempre (un solo straniero, unica volta negli ultimi decenni). Quasi tutti venivano da Roma – la precedente proprietà del patron Angelo Rovati – ma la capitale la trovarono qui, quando si formò quella chimica unica tra di loro e i tifosi li circondarono d’affetto. È la storia del più talentuoso di loro, che già aveva vestito la maglia azzurra, e inizialmente non voleva scendere in A2 (ma in quella irripetibile stagione toccò anche a Carlton Myers, che aveva appena sfiorato lo scudetto a Pesaro). Non se n’è mai pentito: Niccolai si è rivisto in città a ogni anniversario, dieci, venti (in municipio, invitato a tenere a battesimo la neonata Pallacanestro 2.015), ora trent’anni. A maggio per un pranzo con i compagni di squadra nel ‘covo’ dei cestiti, da Alfio in via Monda, e ora ospite del Carlino.

È la storia di un vincente. Quasi nessuno ricorda che Niccolai, in quella gara3, aveva sbagliato il primi otto tiri dall’arco. E anche il 2/10 finale non è certo un’ottima percentuale: ma mise gli ultimi due, compreso quello della vittoria sulla sirena, forzatissimo. Lo chiamavano Niccolair, per citare Air, ovvero Micheal Jordan: l’ultima azione al Flaminio è stata un po’ come l’ultima di MJ con i suoi Chicago Bulls. La palla la tiene solo lui. E vince.

Anche quella stagione meriterebbe una serie come ‘Last Dance’. La sensazione, a quel punto, era che Forlì sarebbe stata promossa comunque, anche se Rimini avesse ottenuto il punto del 2-1. Magari ricorderemmo oggi un’incredibile festa al Palafiera: gara2 a Forlì aveva avuto, a quei tempi, il pubblico record del campionato. Ma non si poteva mica sapere: sulla carta, Rimini era strafavorita, piena di campioni, aveva battuto Forlì due volte su due nella stagione regolare e tutte le partite fin lì erano state combattute (gara1 addirittura al supplementare).

Mentre Niccolai tirava in precario equilibrio, mentre il cronometro correva e la palla era in aria, si attraversava il confine tra sogno e realtà. È questo che, in fin dei conti, l’ha spinta dentro, perfetta, senza nemmeno sfiorare il ferro, correggendo il finale che la logica del campo poteva suggerire: perché quella Forlì era sì una favola, ma vera. E infatti la si racconta ancora oggi a una città intera. E no, vincere 3-1 non sarebbe stata la stessa cosa, non sarebbe stato lo stesso trionfo.