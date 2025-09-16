Nicola Bertinelli: "Il Parmigiano Reggiano è gusto e passione. Dazi? Un’ingiustizia"

Il Parmigiano Reggiano continua a essere il simbolo della nostra terra. Il 2024 ha chiuso con numeri da primato e il futuro guarda sempre di più all’estero, tra opportunità e ostacoli come i dazi negli Stati Uniti. Ne abbiamo parlato con Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano.

Presidente, partiamo dai risultati: che anno è stato il 2024 per il Parmigiano Reggiano?

"Un anno che non dimenticheremo. Abbiamo toccato i 3,2 miliardi di euro di giro d’affari al consumo, con un +4,9% sul 2023. Le vendite a volume sono salite del 9,2%, mentre la produzione si è mantenuta stabile a poco più di 4 milioni di forme. Anche le quotazioni hanno segnato aumenti: 11 euro al chilo per il 12 mesi (+9%) e 12,5 euro al chilo per il 24 mesi (+5%). Una stagione straordinaria, che ha visto crescere sia il mercato interno sia, soprattutto, l’export".

E il 2025 come sta andando?

"Il primo semestre ci restituisce un quadro solido, anche se con differenze. In Italia le vendite sono calate del 9%, ma questo dato va letto alla luce del confronto con l’anno precedente, che era eccezionale. All’estero, invece, siamo ancora in crescita (+3,3%). Nel complesso, il Parmigiano Reggiano conferma la sua forza, anche in un contesto internazionale non semplice".

Dazi Usa, tema molto sentito. Qual è la situazione oggi?

"Con la firma dell’ordine esecutivo da parte del presidente Trump, dal 7 agosto il dazio sul Parmigiano Reggiano si attesta al 15%. Si tratta di un ritorno alla tariffa storica, perché dagli anni ’60 il nostro formaggio paga quel livello. Nel 2025, per alcuni mesi, il dazio era salito al 25% e questo ci aveva messo in difficoltà. Certo, il 15% è meglio, ma resta una barriera ingiusta: il libero commercio è la via per favorire innovazione, concorrenza e scelta consapevole dei consumatori. Il Parmigiano Reggiano copre meno dell’8% del mercato dei formaggi duri americani e costa oltre il doppio dei prodotti locali: chi lo acquista lo fa perché vuole l’originale. Imporre dazi significa solo aumentare i prezzi per i consumatori americani, senza proteggere davvero i produttori interni".

Quali effetti avranno questi dazi sul mercato americano?

"Il rischio è che, anche con il 15%, il prezzo per il consumatore negli Stati Uniti salga ancora nel 2026, superando i 55 dollari al chilo. Questo perché si sommano gli aumenti registrati alla produzione e l’effetto cambio euro/dollaro. È una dinamica che non aiuta nessuno. Gli Stati Uniti sono il nostro primo mercato estero: rappresentano il 22,5% dell’export, con oltre 16mila tonnellate esportate nel 2024, in crescita del 13,4% sul 2023. Stiamo parlando quindi di un mercato decisivo, che va tutelato e valorizzato. Così il Consorzio ha deciso di investire molto in questo mercato, aumentando in modo significativo gli investimenti e le iniziative per fare entrare sempre di più il Parmigiano Reggiano nelle abitudini di consumo dei cittadini oltreoceano, pensiamo ad esempio alla sponsorizzazione dei Miami Open e dei New York Jets".

Il futuro del Parmigiano Reggiano si gioca sempre di più fuori dai confini nazionali?

"Sì, è inevitabile. In Italia la natalità diminuisce, le nuove generazioni non hanno sempre un legame culturale con il nostro formaggio e molte famiglie devono fare i conti con un potere d’acquisto ridotto. All’estero, invece, il Parmigiano Reggiano viene percepito come simbolo dell’Italia, della qualità e dello stile di vita mediterraneo. Negli Stati Uniti, come in altri Paesi, non è solo un formaggio: è un pezzo della nostra identità che viaggia nel mondo".

Oltre agli USA, quali mercati osservate con più interesse?

"La Francia rimane la seconda destinazione più importante, seguita da Germania, Regno Unito e Canada. Ma stiamo investendo molto anche nel Nord Europa – Svezia, Norvegia e Finlandia – mercati con un grande potenziale ancora da esprimere. E poi c’è l’Asia: in Giappone, ad esempio, abbiamo appena avviato un progetto triennale di comunicazione del valore di oltre 3 milioni di euro, co-finanziato dall’Unione Europea. Lì vogliamo far conoscere non solo il gusto del Parmigiano Reggiano, ma anche la sua storia e il suo legame con il territorio".

Il Consorzio sta investendo sempre di più nelle visite guidate ai caseifici. Quale può essere il ruolo di questo strumento nello sviluppo del turismo enogastronomico?

"Il turismo enogastronomico è uno dei grandi motori di crescita per i nostri territori, e il Parmigiano Reggiano ne è protagonista naturale. Le visite guidate permettono non solo di vedere come nasce il nostro formaggio, ma di vivere un’esperienza immersiva, che unisce cultura, tradizione e gusto. Chi entra in un caseificio scopre un mondo fatto di artigianalità e saperi tramandati nei secoli, e questo crea un legame profondo con il prodotto e con il territorio. Non è un caso che sempre più turisti italiani e stranieri scelgano percorsi che includono tappe nei caseifici: il Parmigiano Reggiano diventa così ambasciatore non solo di qualità alimentare, ma anche di turismo sostenibile e identitario. È un modo per rafforzare la nostra immagine nel mondo e, allo stesso tempo, per generare valore economico qui, dove tutto nasce".

Guardando avanti, qual è il sogno del Consorzio?

"Il nostro obiettivo è chiaro: far crescere il Parmigiano Reggiano da DOP riconosciuta a marchio iconico globale. Prima bisogna far conoscere il nome, poi spiegare cosa lo rende unico, e infine costruire un legame emotivo che lo trasformi in un love brand mondiale. È un percorso ambizioso, ma possibile, perché alla base abbiamo qualità oggettive, autentiche e riconosciute. E un love brand nasce proprio così: dalla forza di un prodotto che sa unire razionalità ed emozione".

