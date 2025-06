"No al giornale online . Devo pulirci i vetri!"

"I giornali? Sono importantissimi e ora che molti li leggono on-line, non so con che cosa puliscono i vetri perché si può usare anche lo scottex, ma la qualità non è la stessa". Non poteva che partire con una battuta l’intervista con l’attrice e comica faentina Maria Pia Timo.

Sembra di capire che, per un motivo o per l’altro, i giornali a casa sua ci sono sempre stati…

"Assolutamente sì. Scherzi a parte, il giornale è sempre stato presente nella casa in cui sono cresciuta e continua ad esserlo nella mia casa. Certo, la versione on line è pratica, puoi leggerla dal telefono, ma quando posso mi godo quello di carta. E poi il ‘Carlino’ in Emilia Romagna è imprescindibile. Me ne rendo conto anche come artista, per noi che abbiamo un rapporto stretto con la città, il ‘comunicato’ lo pensi per il ‘Carlino’. Abbiamo ancora in casa edizioni di eventi speciali, come l’elezione del sindaco, e poi si regala ai nuovi nati. C’è un rapporto affettivo".

Il suo lavoro, tra teatro, televisione, cinema la porta spesso in viaggio. Non ha mai pensato di lasciare Faenza?

"Mai. La provincia ti offre una qualità della vita che la grande città non ha. Certo, ho perso delle occasioni, ma la vita qui è migliore. Non sono l’unica: Fabio De Luigi ha scelto di rimanere a Santarcangelo, Giacobazzi a Bologna. E poi le grandi città possono essere più provinciali della provincia".

In che senso sono più provinciali?

"Perché si finisce per fare vita di quartiere e se, faccio un esempio, ti devi spostare da Roma Sud a Roma Nord è come per me andare da Faenza a Parma, lo fai se c’è un motivo. Altrimenti rimani nel tuo quartiere che è più piccolo di Faenza".

A cosa sta lavorando in questo momento?

‘Da pochi giorni ho registrato a Modigliana il mio ultimo spettacolo, ’In tutti i sensi’, acquisito da Comedy Central per la tv e che spero di portare nei teatri. L’ho scritto con Roberto Pozzi, il mio autore di sempre. Poi sto rimettendo mano al podcast ‘Enciclopia’ e sto scrivendo un libro su tutte le prime puntate. Lavoro sulla scrittura di nuovi spettacoli e continuo a mettere in scena quelli vecchi".

Annamaria Corrado