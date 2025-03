Orietta Berti, energia senza fine: “In viaggio da un palco all’altro E c’è un nuovo disco in arrivo”

​​​​​​

Le va di fare un titolo?

“Viaggiando da un palco all’altro. La mia vita è questa, da un festival a un concerto. E questa grinta, questa voglia di migliorarsi in un lavoro bellissimo, ti fa avere sempre 20 anni”. Le note di Orietta Berti che festeggia quest’anno i 60 anni di carriera sono trascinanti come i suoi tormentoni. Inutile citare le ultime hit – i vostri figli e nipoti canteranno ‘Mille’ o ‘Discoteca italiana’ a squarciagola – dell’icona nazionale da Cavriago (provincia di Reggio Emilia, in val d’Enza), un’artista che ha attraversato stili e generi rimanendo sempre fedele al suo pubblico. “Che mi vuole bene, mi spediscono regali di qualsiasi tipo, dalle tazze ai cuscini”, racconta sorridendo al telefono. E Orietta Berti vuole bene alla carta stampata? Assolutamente sì, come racconta lei riguardo al rapporto speciale tra il Resto del Carlino – che quest’anno festeggia i 140 anni di vita – e la sua famiglia. “A casa nostra, a Cavriago, il Carlino prima lo leggeva papà, poi mio zio, poi arrivava a mia madre, poi mia zia...”

E lei?

“Io guardavo le fotografie, ho i primi ricordi quando ero piccolina. Comunque quello era il rito: prima papà, poi gli altri. Il Carlino a casa mia c’è sempre stato, e anche a casa di mio marito quel rito era ben presente”

Quindi un legame molto particolare con il nostro giornale.

“Certo, del resto dalla cronaca locale apprendavamo cosa succedeva nei nostri territori. Eravamo tutti lì, avevo mia nonna dall’altra parte della strada. Mia madre lavorava alla pesa pubblica e si portava il giornale da sfogliare nei momenti morti, tra un cliente e l’altro. Oggi i giornali si trovano ancora ovunque, ma forse dal barbiere e dal parrucchiere vengono privilegiati i settimanali”.

Lei riesce a ritagliarsi dei momenti della giornata per leggere i quotidiani?

“Se c’è un articolo che mi riguarda cerco di leggerlo subito, per il resto è un po’ difficile, sono sempre in viaggio e si utilizzano sempre di più gli smartphone, le app, i social. Le notizie oggi rimbalzano ovunque”.

Crede nella fiera resistenza della carta stampata?

“Certo, non c’è cosa più bella di sfogliare un giornale, è tenero il ricordo del mio papà che lo faceva. Sono fiduciosa: giusto che esistano tanti canali, ma non bisogna abusarne. I ragazzi adesso si isolano con i telefonini in mano, ed è una cosa che non mi piace: attraverso i giornali devono potersi aprire anche belle conversazioni in famiglia. I ragazzi dovrebbero stare meno sui telefonini”.

Riesce, quando ha tempo, a vivere le città e le piazze dell’Emilia-Romagna?

“Vengo molto per lavoro, sempre volentieri. Con la Regione Emilia-Romagna, nel 2022, ho promosso i prodotti nostrani con chef giovanissimi, smembrando le ricette tradizionali. Cerco di vivere il più possibile le mie origini, nella mia autobiografia ‘Tra bandiere rosse e acquasantiere’ racconto tanti dettagli. Certo, ormai viviamo le città in modo di verso. Io ho collaboratori che pensano a qualsiasi cosa per me, quindi è tutto differente da una volta. Pure sulle canzoni, ho tante persone, uno staff con il quale ne discutiamo e scegliamo”.

I suoi 60 anni di carriera, che novità ha in serbo?

“Sto preparando un disco per il prossimo Natale, sarà un cofanetto doppio che terrà dentro pezzi nuovissimi, li selezionerò con i miei colaboratori. E poi tra poco, da maggio, inizieranno i concerti, devo cercare il disco per l’estate 2025. Ho diversi autori giovani che scrivono per me, subito confezioniamo dei video, è davvero tutto cambiato. Ma quanta energia”

Effettivamente negli ultimi quattro anni la sua carriera ha avuto uno scatto poderoso. Contenta di come si è allargato il suo pubblico?

“Certo. Io ho venduto 20 milioni di dischi in carriera. Ma dal 2021, con la mia presenza a Sanremo, fino al 2024 abbiamo ottenuto 7 dischi di platino e 10 d’oro. Ormai quei record si fanno con le visualizzazioni: è come se avessi fatto 50 anni di carriera in soli tre anni. Mantenersi sempre sulla cresta dell’onda non è facile, però avere continuità con tutti questi eventi è una soddisfazione enorme”.

I tre momenti più belli dei 60 anni di successi?

“L’inizio, in primis, era tutto nuovo. Poi i tantissimi concerti, tra Italia ed estero. E poi, come detto, gli ultimi quattro anni”.

I colleghi con i quali ora è più in contatto?

“Rovazzi e uno di quelli che sento di più, mi ci messaggio molto. Ma anche tanti altri, come Rose Villain con il marito che ha scritto una canzone per me oppure i colleghi di ‘Io Canto’, come Albano e Iva Zanicchi”.

E arriva anche un podcast?

“Lo farò con Barilla, racconterò come voce conduttrice – ci saranno anche altri ospiti – la storia dell’azienda attraverso la storia dell’Emilia e dell’Italia”.