Panieri, sindaco di Imola: "Intelligenza artificiale e social, le grandi sfide di chi comunica"

Un punto fermo dell’informazione, seria e verificata, anche alle latitudini imolesi.

E il sindaco della città che si affaccia sulle rive del Santerno, Marco Panieri, si unisce al coro degli auguri speciali per il compleanno numero 140 de ‘Il Resto del Carlino’.

Panieri, in un’epoca sempre più caratterizzata da fake news e da notizie diffuse nell’etere con approssimazione, il Carlino resta un baluardo prezioso a cui aggrapparsi.

"E’ fondamentale avere un’informazione affidabile e verificata. Da questo punto di vista, in particolare sui territori, il Resto del Carlino rappresenta un riferimento insostituibile vista la sua prossimità, la sua storia e la professionalità con cui nel tempo è evoluto. Credo sia rilevante l’autorevolezza con cui si pone nell’ambito della stampa locale".

Un quotidiano profondamente legato al territorio con la sua cronaca giornaliera capillare. "Questa è la sua vera forza. E’ ciò per cui si caratterizza mantenendo un ruolo di protagonismo. Un legame stretto con i territori, in forme diverse, che lo rende così importante e lo difende da una debolezza sempre più marcata della carta stampata".

Il mondo dell’informazione, tra social e nuove tecnologie, ha cambiato pelle. Le notizie, anche in politica, corrono veloci ma il quotidiano, come il suo sito, restano un ‘must’ per veicolare le proprie notizie.

"La carta stampata e i portali ad essa legata mantengono un’autorevolezza e una credibilità che non sempre si trovano sul web. Il ruolo dei professionisti, nel caso del Carlino, è certamente fondamentale. Oggi il mondo dell’informazione è sempre più rapido, digitale, astratto e distante. Una corsa al click o all’immagine shock. Da questo punto di vista, il Resto Del Carlino ha mantenuto ben salda quella modalità giornalistica fatta di approfondimento, incontro e relazioni con le persone e con i territori".

Il Comune di Imola e la comunicazione. Il suo mandato è senza dubbio caratterizzato dalla costante rendicontazione, attraverso più canali di diffusione, dell’operato amministrativo.

"Sì, abbiamo fatto del potenziamento dei social una risorsa utile per informare i cittadini. Credo sia stata un’attività apprezzata in questi anni e su questa abbiamo investito. Oggi è difficile essere presenti e radicati senza raccontare qualcosa anche online. Se cinque o dieci anni fa questo non era scontato, ora fa la differenza".

Senza diventare social-dipendenti.

"E’ uno dei nostri tratti distintivi ma non è mai diventata la priorità o una logica a cui rispondere sempre. Quegli strumenti, per noi, sono rimasti dei mezzi al servizio della città e del nostro impegno, non un fine. Nei territori devono esserci prima i fatti per dare modo alle persone di vedere la corrispondenza tra quello che viene scritto e la realtà. La rete è uno strumento molto potente ma, in una città, tutto resta facilmente consultabile".

Quali sono, a suo avviso, le sfide che dovrà raccogliere in futuro il mondo del giornalismo.

"La principale, a mio avviso, sarà quella della gestione dell’intelligenza artificiale e di tutti i contenuti che potranno essere creati con essa. Materiali talmente ben fatti da risultare quasi reali".

Già, con la IA si parla di rivoluzione.

"E’ una novità straordinaria e incredibile per l’umanità così ricca di opportunità per la scienza, la medicina, il benessere e la qualità delle nostre vite. Tuttavia, ha alcuni aspetti potenzialmente molto pericolosi che vanno affrontati. Uno di questi è proprio quello dell’uso distorto che se ne può fare nell’informazione".

Prego.

"Oggi quasi tutti, e su qualsiasi argomento, hanno in mano gli strumenti per creare e diffondere contenuti che potrebbero essere pure falsi, parziali o imprecisi ma comunque di ottima fattura. Credo sarà uno degli elementi più delicati e rischiosi dei prossimi anni ma, per il momento, vedo una diffusa sottovalutazione. La professionalità, il radicamento territoriale e la capillarità del Resto del Carlino, in tal senso, potranno essere un antidoto efficace per garantire in futuro un protagonismo autentico e non artefatto. Ma anche un alto livello qualitativo al quotidiano e al mondo dell’informazione".