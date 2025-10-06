Panini, i re delle figurine: "Ambiente familiare e cultura del lavoro. Così è nata una leggenda"

Una storia che è diventata da tempo leggenda. Da una semplice edicola in corso Duomo, l’idea di imbustare delle figurine di calciatori avanzate, tanto per arrotondare le vendite di riviste e giornali. Un tentativo che si rivelò un colpo di genio, un’idea meravigliosa che continua ancora oggi a mietere successi. Era il 1961, e l’idea di Giuseppe Panini, coadiuvato poi dai fratelli Benito, Umberto e Franco, si trasformò in avventura imprenditoriale. E adesso se dici figurina, ti viene in mente Panini. Antonio Panini, figlio di Giuseppe, ricorda ancora i primi anni di vita dell’azienda.

Antonio, quali flash le vengono in mente?

"Ricordo tutto molto bene, perché abitavo praticamente nello stesso stabile dell’azienda di via Emilio Po. Ricordo gli impiegati, mio padre con i suoi fratelli, le riunioni per decidere cosa fare".

A scuola i suoi compagni di classe sapevano che era il figlio del re delle figurine?

"Certo, devo dire che ero molto popolare, tutti mi cercavano per avere le figurine che mancavano ai loro album. E io mi prestavo volentieri, era una cosa che mi faceva piacere".

Poi il gioco è diventato lavoro

"Sì, è stato un percorso abbastanza naturale. Nato e cresciuto nell’azienda, nel 1981 sono entrato per lavorarci e sono rimasto fino all’88, l’anno della cessione".

A distanza di anni la figurina regge ancora come prodotto. Perché?

"Ci sono state diverse fasi. Dopo il boom iniziale l’idea vincente è stata quella di allargare il mercato all’estero. In Asia e Sudamerica il prodotto aveva successo perché aveva un prezzo basso e si conciliava bene con le minori disponibilità di quei mercati. Poi, dopo alti e bassi, è stato molto bravo Hugo Sallustro, purtroppo scomparso pochi mesi fe, che insieme ai suoi collaboratori ha saputo adattarsi alle nuove tecnologie, dai social al mondo digitale".

Panini ha fatto rima anche con pallavolo, con la storica sponsorizzazione che ha portato tanti allori alla squadra gialloblù. Cosa c’era alla base del successo?

"La passione, la cultura del lavoro e il clima familiare che mio padre e i suoi fartelli riuscivano a creare. Ma nei primi anni di vita anche l’azienda assomigliava a una grande famiglia. Tra i primi assunti c’erano il barbiere vicino a casa, il fruttivendolo... persone fidate, che impararono un altro mestiere e diventarono bravi. Si sceglievano prima la persone, al di là delle competenze. Poi, con gli anni, si è comincato a scegliere anche in base alla professionalità".

Una dote che avevano i Panini?

"La cultura del lavoro. Mio padre si trovò ad essere capofamiglia a 16 anni, con la madre e sette tra fratelli e sorelle. Tutti impararono presto a darsi da fare. E quello stesso spirito, che animava anche tutti i dipendenti, ha fatto grande l’azienda".