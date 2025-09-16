Paolo Cantù, direttore de I Teatri: "Abbiamo la stessa esigenza: dare forma alle voci della comunità"

Il legame tra un teatro e il giornale del territorio non è un dettaglio della vita culturale di una città, ma un fondamento della sua democrazia. Il giornale e il teatro nascono dalla stessa esigenza: dare forma pubblica alla voce della comunità, raccontarne i conflitti e le speranze, aprirla al confronto, sostenerne le trasformazioni. Entrambi sono luoghi di ascolto. Un buon spettacolo non esiste senza spettatori capaci di ascoltarlo, e un buon giornale non vive senza lettori attenti. La qualità dell’ascolto è, per entrambi, misura e condizione di esistenza. Per questo il Teatro della città non può fare a meno della stampa locale. Perché ha bisogno di uno sguardo critico, di un contrappunto che accompagni, documenti, giudichi, a volte pungoli. La critica teatrale – oggi sempre più rara – non è solo un esercizio intellettuale: è uno strumento di crescita collettiva. Molti di noi hanno imparato ad andare a teatro leggendo recensioni, confrontandosi con parole che aiutavano a comprendere e a formarsi uno sguardo. Nell’era in cui i social ci spingono ad affermare il bianco e il nero dimenticando che il mondo e la vita sono in scala di grigi, occorre che qualcuno ci aiuti a individuare queste scale cromatiche; gli indimenticabili articoli di critica cinematografica di Ennio Flaiano, quelli musicali di Massimo Mila, o diversamente le cronache postmoderne di Vittorio Tondelli, solo per citare qualche esempio, ci hanno aiutati a comprendere la complessità, a individuare i particolari che fanno la differenza, a decifrare i codici delle arti e insieme la realtà attorno. Ma vale anche il contrario: la stampa locale non può fare a meno del teatro. Perché il teatro è, da sempre, tra le principali istituzioni culturali della città. È il luogo in cui la comunità si guarda in scena, si riconosce e si mette in discussione. È un osservatorio privilegiato sul presente, un dispositivo di memoria e di immaginazione.

Il Resto del Carlino, in 140 anni di vita, ha saputo raccontare le trasformazioni di questa città, accompagnandone i momenti cruciali e le sfide. Ha offerto spazio al dibattito, alla critica, alla cultura. In un’epoca in cui il giornalismo locale rischia di impoverirsi diventa urgente riaffermare quanto sia essenziale avere una stampa radicata, capace di dare profondità alle notizie, di unire le comunità invece che dividerle. Teatro e giornale sono due specchi che la città tiene davanti a sé: l’uno sulla scena, l’altro sulla pagina. Senza l’uno, l’altro riflette meno. Senza entrambi, la città perde voce e memoria.

(*) direttore Fondazione

I Teatri di Reggio Emilia