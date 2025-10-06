Patrimonio Unesco. Quel titolo prestigioso: "Riuscimmo a valorizzare le bellezze della città"

Tangerini

’Allarme per Wiligelmo’. Questo il titolo inquietante di una mostra organizzata nel 1969 da Soprintendenza e Comune per denunciare il degrado delle sculture sulla facciata della cattedrale. La città, pur compiaciuta (e un po’ distratta) per il benessere raggiunto negli anni del boom, scopre che bisogna interrogarsi seriamente sulla tutela del suo patrimonio artistico. Parte allora un lungo percorso che arriva ai giorni nostri: la nuova sensibilità è il seme da cui germoglia, via via, l’idea di candidare i principali monumenti cittadini alla tutela Unesco.

Un impegno corale che raggiunge lo scopo: nel dicembre 1997 l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura dichiara Patrimonio dell’Umanità il Duomo, la torre Ghirlandina e piazza Grande, per il loro "eccezionale valore universale".

In mezzo c’è un evento importante: il ciclo di mostre ’Quando le cattedrali erano bianche’, che nel 1984 dà conto della campagna di restauri appena conclusa. Mario Del Monte, il sindaco dell’epoca, fa una promessa: "Modena, nominata spesso più per la sua ricchezza economica che per i suoi monumenti, vuole porsi al livello delle più note città d’arte". Francesca Piccinini, la direttrice del Museo civico che coordina il sito Unesco dal 2005, ha ben presente quel periodo: "Mi sembra di vedere ancora il mitico restauratore Uber Ferrari arrampicato sulle impalcature del Duomo".

Nel 1997, l’anno della consacrazione, il primo cittadino è Giuliano Barbolini: "Fu il coronamento degli sforzi di Comune, Soprintendenza, Capitolo metropolitano, Fondazione Cassa di Risparmio. Non c’è un solo papà dell’operazione Unesco: è un tipico tratto modenese". Ma il riconoscimento comporta responsabilità: "Adottammo subito un regolamento per l’uso della piazza, dove il concerto di Bob Dylan fu organizzato nel 1998 rispettando i rigidi criteri della Soprintendenza". Si guarda anche alla promozione turistica: "Nel 1997 abbiamo dato vita al Circuito città d’arte della pianura padana". Poi la terra dei motori, il bel canto e la ristorazione hanno fatto il resto, anzi la parte del leone, in tempi recenti.

Ma perché viene scelta Modena? La dichiarazione Unesco parla chiaro: "La creazione di Lanfranco e Wiligelmo è un capolavoro del genio creativo dell’uomo, in cui una nuova relazione dialettica tra architettura e scultura si impone nello stile romanico", oltre che "un esempio eminente di complesso architettonico in cui i valori religiosi e civici si trovano coniugati in una città cristiana del Medioevo". Non a caso lo spettacolo di Dario Fo che anima la piazza nel luglio 2004 si intitola ’Il tempio degli uomini liberi’.

È una questione identitaria, molto più di una medaglia sul petto. Ciò impone attenzioni costanti. Nel 2003 parte il sistema di monitoraggio su Duomo e torre, mentre il restauro della Ghirlandina, contro il degrado delle superfici in pietra e per tenere d’occhio l’inclinazione, va avanti dal 2008 al 2011. Le absidi del Duomo sono liberate dalle impalcature nel 2014, dopo otto anni, mentre un restauro interno si conclude a metà 2019.

Altra tappa nel 2021: Modena, prima in Italia, diventa Città creativa Unesco per le media arts: cura il progetto, nella giunta Muzzarelli, l’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi.

Durante i lunghi lavori fa discutere il telo di Mimmo Paladino, la copertura dei ponteggi con cui l’artista della Transavanguardia, su incarico del Comune, riveste la Ghirlandina di segni e colori. C’è chi plaude, ma soprattutto chi critica, tra minoranze consiliari in subbuglio e interrogazioni in Parlamento. Alla fine, giù il velo nel settembre 2011. Il sindaco Giorgio Pighi taglia corto: "È un momento di gioia, chi polemizza è un guastafeste".

Ora si guarda avanti. L’Unesco non dà fondi, se non a Paesi in difficoltà. Ma una legge del 2006 sostiene i siti italiani: Modena ha già ottenuto un milione e mezzo. I proprietari sono Capitolo Metropolitano e Comune, che è il soggetto responsabile. Il Museo civico è sede dell’Ufficio Patrimonio Mondiale di Modena. "Dal 2004 – spiega la coordinatrice Piccinini – l’Unesco ci chiede un piano per la tutela e valorizzazione del sito". Fra i molti compiti c’è l’evento ’Modena patrimonio mondiale in festa’. L’ottava edizione, dal 9 al 12 ottobre, è dedicata alla fase conclusiva di costruzione della torre, completata nel 1319. "Il cuore della festa sarà una videoproiezione, per vedere come la Ghirlandina è cresciuta nel tempo". Da non perdere, il 10 e 11 ottobre alle 21, il viaggio poetico in cattedrale con la voce di Giancarlo Giannini.

Intanto qualche giorno fa la direttrice generale Unesco Audrey Azoulay è stata per la prima volta a Modena. L’ha accolta con emozione il sindaco Massimo Mezzetti, che tra il 1994 e il 1996, da assessore alla cultura, seguì l’iter per la tutela dei monumenti.