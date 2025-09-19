Patuelli apre ’Fattore R’ al teatro Bonci

Si arricchisce il parterre dei protagonisti di Fattore R – Romagna Economic Forum, in programma al Teatro Bonci venerdì 26 settembre (inizio alle 9), con la partecipazione di Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna e Antonio Patuelli, presidente di ABI. Dopo il saluto dei sindaci della Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini), sarà il presidente di ABI (Associazione Bancaria Italiana) ad aprire la nona edizione del Forum, quest’anno incentrata su un tema strategico per lo sviluppo del territorio: “Romagna: investimenti che generano futuro”. Patuelli già nella scorsa edizione, svoltasi al Teatro Alighieri di Ravenna, aveva preso parte a Fattore R, soffermandosi sul ruolo degli istituti bancari per la crescita e lo sviluppo del territorio, ampliando poi lo sguardo all’attualità su quanto avvenuto in Romagna con l’alluvione.

E se Patuelli aprirà il Forum, sarà il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale a chiuderlo, tirando le fila sugli spunti della giornata, con lo sguardo rivolto al tema degli investimenti in un’ottica di Regione. A condurre la nona edizione del Forum sarà il giornalista Rai, Gianluca Semprini.

Fattore R, giunto alla nona edizione, è promosso dalla Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio della Romagna, Camera di Commercio Ferrara Ravenna, Cesena Fiera, BPER Banca, con il coinvolgimento delle organizzazioni imprenditoriali dell’area della Romagna.

Nel corso degli anni ha ospitato oltre 200 testimonianze di protagonisti del territorio che hanno stimolato il dibattito sui vari temi, ampliando lo sguardo al panorama nazionale e internazionale.