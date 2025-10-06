Pavarotti & Friends, che spettacolo. Per anni i migliori cantanti erano di casa al ’concertone’

Grimaldi

Vip di passaggio a Modena? Certo, qualcuno c’era. Passava Paul Newman, ma andava direttamente a Maranello a comprare una Ferrari. Come lui tanti altri. Gli attori che si esibivano a teatro andavano da Fini o da Oreste dopo lo spettacolo. Ma la vera e propria invasione di personaggi dello show business la si deve a Luciano Pavarotti. Fu lui insieme alla moglie Nicoletta Mantovani, a inventarsi, dal 1992 al 2003, il "Pavarotti and Friends", concertone a scopo benefico con le più note pop star del momento, che oltre a esibirsi nelle loro hit più famose, duettavano con Luciano misurandosi con il suo vocione da tenore.

Qualcuno storceva il naso: può Pavarotti duettare con Ligabue? Che senso ha la contaminazione fra Mattinata di Leoncavallo inframmezzata a Serenata Rap di Jovanotti? Il maestro ignorava le critiche: "Esiste la musica buona e quella cattiva, le altre distinzioni non mi interessano. Fare paragoni non ha senso, è come chiedere se è più bella la Ghirlandina o va più forte la Ferrari". Anche in questo paragone c’era tutta Modena. E lui di Modena si ricordava sempre, anche quando era in capo al mondo a cantare. Un concerto del genere, che ha visto sul palco Sting, Bono Vox e Stevie Wonder, tanto per citarne alcuni, con Lady Diana in una storica edizione tra gli ospiti, uno come Pavarotti avrebbe potuto organizzarlo ovunque e ovunque gli avrebbero fatto ponti d’oro.

Lui però aveva Modena nel cuore e ai modenesi decise di fare questo regalo. Con la presentazione di Milly Carlucci, lo spettacolo andava in onda in diretta su Rai Uno. Ma acquistare il biglietto per entrare non era difficile e chi si trovava a passare nei dintorni del Novi Sad, nei giorni precedenti, poteva sentire le prove dei Deep Purple come di Gianni Morandi. Emozioni che restano.

Chi venne a cantare in quegli anni? Difficile citarli tutti. In ordine sparso Sting, Zucchero, Lucio Dalla, Bocelli, Giorgia, Jovanotti, Eric Clapton, Barry White, le Spice GIrls, Stevie Wonder, Joe Cocker... Nessuno diceva di no a Luciano. Che dimostrava di avere un cuore grande anche per il significato che dava all’avvenimento. Sono stati raccolti fondi per i bambini vittime della guerra in Bosnia, per la lotta all’anemia mediterranea, a favore dei bambini orfani di guerra della Liberia, a favore dei rifugiati minorenni in Guatemala e Kosovo, per i bambini di Cambogia e Tibet, in favore dei progetti dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati dell’Afghanistan, e ancora per i rifugiati dell’Angola e dell’Iraq.

E poi? "Dal ritmo della musica al ritmo del galoppo", diceva Luciano. Alla fine del concertone iniziava il Pavarotti International, il concorso ippico internazionale con i migliori cavalieri in circolazione. Un’altra passione del nostro tenorissimo, un altro spettacolo sportivo che per anni ci ha voluto regalare.