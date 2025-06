"Per il centenario altri spazi da rimettere a nuovo"

Frequentato ogni anno da un numero sempre crescente di visitatori, il museo ‘Baracca’, dedicato all’eroe lughese, medaglia d’oro al valor militare, si è trasformato nel tempo divenendo una struttura viva, aperta a iniziative, percorsi espositivi e attività didattiche. "Alle circa 5.000 presenze del museo ‘Baracca’ vanno aggiunte le 5.000 presenze del pubblico delle mostre con un processo di fidelizzazione del pubblico che, grazie anche a una serie costante di visite guidate, si sta sempre più consolidando – spiega il direttore Massimiliano Fabbri –. Con ‘Matrice’, progetto che collega i musei e gli altri luoghi storici della città di Lugo tra arte, sguardi e movimenti, il museo ‘Baracca’ si è aperto al contemporaneo, rinsaldando il legame con i luoghi del museo diffuso tra cui le Pescherie della Rocca e il palazzo della Fondazione del Monte. Il museo ad oggi non ha ancora uno spazio per mostre temporanee, e ‘Matrice’ è una risposta a questa mancanza per creare un collegamento costante con la città".

I restauri di cui è stato recentemente protagonista hanno valorizzato la volta dell’ingresso, realizzata da Domenico Pasi, e i due dipinti raffiguranti Baracca di Gino Federigo Luchini e Mario Bedeschi. Parallelamente il parziale riallestimento dei percorsi espositivi, distribuiti nelle dodici stanze in cui si articola la casa museo, "ha permesso di fare uscire dai depositi alcuni oggetti prima non esposti – spiega Fabbri – tra cui un bozzetto di Antonio Ricci per il manifesto d’inaugurazione del monumento di Domenico Rambelli del 1936, alcuni oggetti, documenti e, soprattutto, di caratterizzare il percorso espositivo con un andamento più chiaro e narrativo. Negli ultimi due anni il museo ha avviato anche un importante progetto didattico che coinvolge le scuole di ogni ordine e grado per raccontare il museo attraverso specifici percorsi tematici adattati alle età dei ragazzi". Il bookshop rinnovato permette ora di offrire una nuova gadgettistica formata da shopper, magneti, taccuini e spillette. "Nel 2026 il museo ‘Baracca’ compirà cento anni – ricorda Fabbri –, un traguardo importantissimo che vorremmo fosse l’occasione per la partenza dei lavori di restauro delle ali laterali del cortile e, a seguire, di palazzo Tamba, già proprietà dei Baracca e futura sede del museo della città di Lugo che accoglierà i molti e preziosi dipinti diffusi in varie sedi e depositi. L’ampliamento degli spazi attigui, già dotati di antisismica, permetterà di dare maggior risalto alla straordinaria collezione Baldini con 3.000 cartoline illustrate di propaganda della prima guerra mondiale, di creare una piccola sezione dedicata all’Aeronautica Militare e di svelare un affresco a trompe l’oeil – un cielo azzurro con uccellini svolazzanti e vegetazioni – sotto al quale saranno ricomposti i resti di un Dfw, un aereo tedesco abbattuto da Baracca".

