Piero Ferrari e il Mito: "Qui radici da rispettare, l’eterna lezione di papà"

"Il Carlino era il primo giornale che papà estraeva dalla mazzetta dei quotidiani, tutte le mattine. E una volta mi spiegò: io voglio e debbo sapere cosa leggono i miei operai e i miei impiegati, di quali notizie parlano a tavola, in famiglia…".

Piero Ferrari ha da poco felicemente tagliato il traguardo degli ottant’anni. Figlio del Drake, è il vicepresidente della azienda di Maranello, cui non smette di dedicare energia e passione.

Piero da poco è diventato bisnonno: il nome di una Dinastia che significa Modena nel mondo riecheggia già in un futuro che viene da lontano.

"Sì, io ho imparato sin da bambino a rispettare il valore delle radici, delle origini – racconta – Anche l’episodio del Carlino è indicativo: immagino mio padre fosse consapevole di cosa rappresentasse il suo brand nel mondo, eppure non si staccava dal territorio, dalla sua gente. Da Modena e dai modenesi".

Oggi diremmo che è stato un pioniere Glocal, della globalizzazione che non cancella la dimensione locale…

"Precisamente. Io non riesco proprio a pensarla, la Ferrari lontana dalla Terra dei Motori! C’è qualcosa di irriducibile in questo legame, anche se ovviamente le cose cambiano e le persone pure".

E’ bello sperare sia per sempre, caro Piero.

"Io ci ho creduto e ci credo. Del resto…".

Del resto?

"Beh, anche per me Modena è casa. Lavoro e interessi mi hanno portato e mi portano in giro per il mondo, ma sempre avverto l’esigenza di tornare all’ombra della Ghirlandina. Poi, sa, è banale ma è vero: quando sto in America o in Asia e presento il passaporto, appena leggono il cognome Ferrari di getto mi dicono: ah, Ferrari, automobili, Maranello, Modena. E’ un automatismo che spiega tanto, eh".

Che cosa sono Modena e provincia per Piero Ferrari?

"Tutto! Per cominciare è la campagna tra Settecani e Ca’ di Sola, dove sono nato e cresciuto. E’ la residenza nella quale vivo adesso, a Castelvetro. Poi è un fiume di ricordi. E’ la mia prima bicicletta, è la radio alla quale mi attaccavo da bambino per ascoltare i racconti della 24 Ore di Le Mans, dove correvano le macchine di papà. E’ il vecchio autodromo oggi diventato parco. E’ Fiorano con il circuito che dal 1972 ha fatto da colonna sonora al territorio con il rumore delle nostre macchine. E poi…".

E poi?

"Poi inevitabilmente è il profumo della giovinezza, sparso tra le vie del centro, dove ancora si respira la modenesità, che in fondo romanticamente è un sentimento. In città ho abitato a lungo, nei paraggi di via Trento Trieste, dove c’era la sede della Scuderia Ferrari, dal 1929 in poi. A Modena fanno sempre capo alcune mie attività".

Quanto a Maranello…

"Beh, ovviamente Maranello è l’altro punto di riferimento e non potrebbe essere diversamente".

Non ho dubbi.

"Di recente ho fatto ristrutturare l’ufficio di mio padre, proprio a due passi dall’ingresso di via Abetone Inferiore. Anche questo è un modo di riaffermare quel legame di cui parlavamo prima".

Piero, finiamo da dove siamo partiti: che titolo le piacerebbe leggere sul Carlino, prossimamente?

"E me lo domanda pure, proprio lei?".

Beh, è un dovere d’ufficio…

"Allora facciamo così: un bel titolo sulla Ferrari che torna a vincere il mondiale di Formula Uno".

Per quando lo prepariamo?

"Eh, dipendesse da noi due anche subito!".