Pirazzini, giornalismo nel destino: "Il Carlino è stato come una casa. Io, papà Ezio, gli inizi: che ricordi"

Guai a chi tocca quel ’Pirezio’ appoggiato alla colonna della redazione sportiva ancora oggi. Sì, perché Ezio Pirazzini ha lasciato il segno al Carlino, non solo in quella grande sagoma di cartone con il suo volto in cima alla statuetta degli Oscar. Lui, l’incarnazione del talento giornalistico, per anni l’uomo della Formula 1 nel nostro giornale: eclettico, irriverente, viveur come un artista dei motori che manca dal 2010. Una vita allacciata alla stampa, un turbine di parole in cui è stata risucchiata, anche la figlia Gabriella, che per se stessa immaginava tutt’altro futuro. E invece da giovane ragazzina che seguiva il babbo agli eventi sportivi si è ritrovata dietro a una penna, poi a un microfono come storica giornalista di Telesanterno, oggi è direttore di un format di agricoltura “Con i frutti della terra” in onda su varie emittenti regionali e oggi è alla guida di un premio giornalistico per giovani studenti intitolato proprio a Pirezio.

Gabriella, l’informazione era nel suo destino...quando fu l’esordio?

"Avevo dieci anni, e nella terza pagina del Carlino pubblicarono la mia poesia. Un po’ sciocca, mi fa sorridere però, perché il critico Giorgio Ruggeri mi fece pure i complimenti..."

Un soldino per i primi ricordi di suo padre Ezio e il mondo della stampa.

"Una volta c’erano i circuiti cittadini e ci si trovava fra famiglie di giornalisti. Parlo degli anni 60’ e 70’ . E’ lì che ho conosciuto piloti del calibro di Giacomo Agostini, per noi erano come amici di famiglia. Il Carlino per me è stata una casa, il giornale condizionava i nostri ritmi di vita".

Pirezio, artista della parola e delle imprese degli assi della velocità, ma che pilota era?

"Secondo lui bravissimo, ma in realtà era disastroso. Prese, costretto per non doversi fare sempre accompagnare dai tipografi, la patente tardi. Comprò poi una 500 blu. Andammo fino al circuito di Zeltweg con un collega, che al ritorno preferì tornare in moto piuttosto che salire in auto con noi".

Da figlio di giornalista a figlia di giornalista: ma il suo sogno era davvero fare il lavoro di suo padre?

"In realtà volevo fare la psicologa. Ma la facoltà era solo a Padova e mia madre si oppose: non voleva che me ne andassi di casa dato che mio babbo era sempre via per lavoro".

Quando arrivò la svolta?

"Con la nascita delle radio e delle tv private, come Radio Imola e Telesanterno. Tutte realtà a quei tempi molto forti".

Lei ha collaborato anche con il Carlino.

"Avevo in Franco Basile (ex capocronista a Imola, ndr), un grande amico e sostenitore. Iniziai a collaborare seguendo l’arte e la cultura, assieme cercammo anche una prima sede per il giornale che mi pare fosse in via Appia. Ricordo anche il mio primo articolo per l’edizione di Imola: la Società dei benpensanti, ecco quello fu il mio debutto ufficiale, cominciai a scrivere anche di sport".

Come babbo?

"In realtà no, seguivo la Virtus Imola, a dire il vero sapendo poco di basket. C’era chi mi dava contro dandomi della raccomandata, ma anche chi mi apprezzava e diceva che sapevo raccontare lo sport in modo umano. Realizzai solo più tardi che era ciò che si diceva del babbo: molto apprezzati i suoi ’pezzetti’ di costume, dove sapeva entrare nel cuore delle questioni, pur restando fedele alla verità".

E dopo?

"Dopo venni assunta a Telesanterno, la carta dei giornali resta però sempre nel mio cuore, perché in tv si lascia molto parlare gli altri, negli articoli ci si mette sempre qualcosa di più di sé".

Altri ricordi legati al Carlino?

"Della redazione bolognese in via Mattei ricordo il ’Leone’ Leonelli (ex direttore, ndr), oltre a una truppa molto goliardica. A Imola, invece, accompagnavo spesso babbo fino alla redazione di via Quarto. C’è anche una bellissima coincidenza datata 11 settembre 1984, un mio articolo uscì sulle pagine del quotidiano proprio il giorno della nascita di mia figlia Alessia".

Cosa voleva dire per lui il Carlino?

"Pensate che il suo libro doveva chiamarsi ’Il Carlino e tutto il resto’. Poi diventò ’Dal rombo rosso al settembre nero’, ha vissuto per il suo lavoro, letteralmente fino all’ultimo. Fu protagonista di tempi intensi, in cui si aspettavano anche le 4 del mattino per chiudere una pagina".

E oggi da 13 anni c’è un premio dedicato a lui, con il Carlino media partner.

"Tutto nacque da un’idea, poi concretizzata dal ’Tigrone’ Gianfranco Bernardi. Quello che quando babbo era ancora in vita era un premio goliardico per il peggior giornalista dell’anno, è diventato un concorso per gli studenti delle scuole. Un invito alla lettura dei giornali, all’informazione corretta e al piacere di scrivere, ma non solo".