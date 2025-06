"Piscina, cultura e teatro. Mandato impegnativo. Il turismo? Punto di forza"

Massimiliano Pederzoli, sindaco di Brisighella rieletto dopo la tornata elettorale dello scorso anno, qual’è la mission del suo secondo mandato?

"Realizzare la piscina, il teatro Pedrini ristrutturato, la viabilità e la zona sportiva in cui ci sono investimenti per oltre un milione di euro: la copertura del tennis e la gara per il manto sintetico del campo da calcio. Inoltre sosteniamo una ripresa delle attività delle terme. Ci aspettiamo che qualche investitore riesca ad intervenire. In ultimo stiamo lavorando per eventi culturali di livello il prossimo anno. Siamo riusciti a portare le attività della Corelli che non è poco, dovremo ripeterci".

La base di partenza per gli eventi culturali?

"Quelli a cui ha lavorato bene la Pro Loco con gli assessorati: Brisighella Romantica le Feste Medievali e altri eventi che possono essere un ulteriore traino. Fermo restando che i turisti stranieri qui vengono sempre".

A che punto siamo con il ripristino del dissesto idrogeologico?

"Con un mio predecessore un paio di giorni dopo l’alluvione del 2023 di fronte all’ufficio tecnico ci dicemmo reciprocamente che per ripristinare tutto ci sarebbero voluti 10 anni. Siamo ancora alla prima fase. Abbiamo richiesto 140 milioni di euro, ce ne sono stati dati poco meno di 40, di cui la maggior parte della progettazione la fa il Consap e la Sogesid. Il nostro ufficio tecnico d’altronde non può infatti sostenere quei livelli di progettazione".

Ci sono tempistiche?

"Non so quanto tempo ci metteranno, dipende dalle ditte. Il punto è avere la progettazione e chi fa i progetti. Il commissario ci ha dato questa possibilità, speriamo bene. Avevo sollecitato un aiuto e me lo hanno dato".

Quanto alla linea faentina i lavori però sono in corso di svolgimento.

"Un’infrastruttura strategica è la Sp302. Spero che in questi mesi riescano a ultimare la sessione di lavori sulla ferrovia. Ritengo che si sia imboccata la strada giusta, ma non è semplice perché le frane attraversano l’Appennino".

Damiano Ventura