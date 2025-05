Poli: "Importante presidio per il territorio"

Nell’epoca dell’intelligenza artificiale, del boom dei social network e delle notizie che corrono in rete alla velocità della luce, ha un qualcosa "di romantico e d’antico pensare al traguardo dei 140 anni de Il Resto del Carlino".

Lo spiega la prima cittadina di Casalfiumanese, Beatrice Poli, che racconta il legame tra il Carlino e il territorio.

"Sono andata a ripassare le origini di questa avventura informativa ed editoriale nata, quasi per scherzo, nel 1885 da un gruppo di amici bolognesi – racconta la sindaca –. Non mi ero mai chiesta il perché del nome e chi, o cosa, fosse davvero questo Carlino con tanto di Resto. Un’antica moneta dello stato Pontificio, chiaramente non più in circolazione alla fine dell’Ottocento ma rimasta nell’immaginario popolare, entrata nel gergo felsineo. Per cui ’dare il resto del carlino’ significava, più o meno, ’dare ad ognuno il suo avere’. E devo dire che, a distanza di più di un secolo da quella felice intuizione, il parallelo lessicale è ancora azzeccato per materializzare l’idea di un giornale alla portata di tutti".

Un concetto rafforzato nel tempo dalla crescente capillarità del Carlino, "soprattutto nelle nostre zone", ribadisce la Poli.

"Un elemento che, innegabilmente, fa la differenza – prosegue la sindaca –. Lo si capisce bene al mattino, tra i tavoli del bar, quando il quotidiano passa di mano in mano tra gli avventori devoti alla routine ’cappuccio, pasta e Carlino’. Occhi che scrutano le pagine con la certezza di leggere qualche riga di quello che è successo ieri proprio sotto casa. Quante volte, da piccola, ho sentito dire ’…valà che domani lo leggi sul Carlino’ quando capitava qualcosa di particolarmente significativo o eclatante in paese". Una citazione che rende bene l’idea di un giornale entrato davvero nel quotidiano.

"Una sfida non facile da rinnovare giorno dopo giorno – ribadisce Poli –. Soprattutto da quando le nuove tecnologie fanno sembrare l’informazione una materia alla portata di tutti. E invece no. Perché negli anni delle fake news e delle notizie battute troppo in fretta nella speranza di catturare qualche like in più, la capacità di verificare una fonte scava ancora il divario tra autorevolezza e pressapochismo. Solo che il pressapochismo, specie di questi tempi, è un difetto che può fare malissimo perché rete e social sono delle gogne che non lasciano scampo a nessuno".

Ed è per questo che diventa fondamentale il ruolo dei professionisti. "Non so con esattezza quante giornaliste e quanti giornalisti lavorino dietro le quinte per realizzare le varie edizioni de Il Resto del Carlino – conclude Poli –, ma i miei auguri per questo storico compleanno vanno soprattutto a loro. Insieme ad un auspicio: continuate, come avete fatto in questi 140 anni, a collegare la macchina da scrivere (pardon, la tastiera del pc) al cuore. Perché è importante ’dare ad ognuno il suo avere’, come è giusto che sia in un mondo libero e democratico, ma sempre con tanta deontologia professionale e un pizzico di morale".