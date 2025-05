"Prudenza e visione per crescere"

"La cooperazione può sembrare quasi un modello di business arcaico visto il periodo storico, ma noi la riteniamo una forma imprenditoriale tuttora valida e importante, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni". C’è il passato ma anche uno sguardo al futuro nelle parole di Gianmaria Balducci, presidente di Cefla, 300 soci e 2 mila dipendenti sparsi nel mondo, poggiata, dice il presidente, "su valori primari percepiti non solo dai componenti del cda ma anche dai dipendenti. Valori di un’azienda solida, concreta, affidabile, prudente e con una visione di lungo periodo coerente con la nostra mission di ‘creare valore nel tempo’". Ma tra i valori Balducci ci mette anche "una buona dose di coraggio, servito in diversi passaggi storici della nostra azienda". In quasi cent’anni di operato, il presidente di Cefla individua alcuni passaggi chiave che hanno segnato la strada della crescita e del cambiamento per la cooperativa: "Una svolta storica importante fu quella che avvenne nel ‘96-‘98 in cui ci fu la fusione per incorporazione di Cir-Anthos in Cefla, seguita poi da una serie di investimenti hanno portato, con uno sviluppo continuo ed incessante, a quella che è Cefla oggi". Poi ci sono altri eventi molto più recenti che hanno impattato in modo significativo, come "la cessione tra 2020 e 2021 dell’area dello Shopfitting, scelta faticosa ma utile", e uno fondamentale in arrivo che impatterà in maniera significativa anche sul bilancio che andrà in approvazione tra poche settimane, ovvero "l’aumento della nostra partecipazione nel Gruppo Unipol". In un futuro dove i dazi non spaventano ("non sono un problema insormontabile se verranno confermati nell’entità del 20%, abbiamo una presenza locale con uno stabilimento americano, in cui parte del valore viene aggiunto in loco"), il domani della cooperazione resta per Balducci "coerente con le esigenze dei giovani, un modello che funziona. La cooperazione, e non solo Cefla, reinveste più della metà degli utili generati nell’azienda stessa per creare futuro, in una sorta di patto intergenerazionale di continuo sviluppo".

Claudio Bolognesi