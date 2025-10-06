Quei cantautori tra la via Emilia e il rock

di Doriano

Rabotti

Tra la via Emilia e il West è un luogo dell’anima più che della geografia, un ponte tra mondi lontani uniti dalla capacità di sognare sulle ali di parole e note. È anche il titolo di un famoso album di Francesco Guccini, ’modenese volgare’ per sua stessa definizione che dalla ’piccola città, bastardo posto’ ha tratto la spinta per fare sapere a tutti che se c’è un’America della musica d’autore, è in Emilia, e Modena ne è la vera capitale. Qui Guccini è nato ed è cresciuto, questa è la terra dove affonda le sue Radici, con la maiuscola come da titolo di un suo album che è uno dei capisaldi della musica d’autore italiana, uno dei primi momenti in cui il folk americano di Dylan e Guthrie prende accenti e inflessioni padane.

È un concetto chiave, al di là della...dizione: Modena come nessun’altra provincia può vantare una concentrazione di cantautori e cantanti arrivati ad una fama che ha superato i confini dell’Italia, altro che piccola città. Guccini è il maestro di tutti, non solo perché fece le magistrali al Sigonio e perché ’Maestrone’ è il suo soprannome: la sua lezione è stata capita e fatta propria dai tanti eredi, anche se il più vicino per la scelta di parole e musica è stato il quasi coetaneo Pierangelo Bertoli (classe ’42, due anni dopo Guccini), che quindi aveva già imparato da solo...

Oggi il figlio di Pierangelo, Alberto, tiene aperta la ’bottega di famiglia’ con l’orgoglio di chi sa che il padre ha spianato tante strade, simili a quelle di Guccini per il valore ideale del messaggio e per l’attenzione alle radici: dal disco in dialetto sassolese Roca Blues al brano più famoso di tutti, Spunta la luna dal monte con il coro in sardo dei Tazenda che aggancia Sassuolo a Genova e all’Inghilterra, la World Music è la stessa di Creuza de Mä e di Peter Gabriel.

Ecco, Sassuolo merita un discorso a parte, cerchio concentrico ulteriore all’interno della terra del pop e del rock. Qualcuno scherzando ma non troppo l’ha chiamata la piccola Liverpool. Di sicuro non esiste un posto così piccolo che abbia dato alla musica così tanti artisti di livello assoluto, nella musica leggera.

Prima di Bertoli la via della musica era stata inaugurata da Caterina Caselli, che di Pierangelo era grande amica e che una volta raggiunto il successo personale come cantante, iniziò a mostrare la sua smisurata sensibilità nello scoprire talenti, e il suo concittadino con cui cantò in L’Erminia teimp adree fu uno dei primi a beneficiarne (anche Guccini, cercate nelle teche Rai). Il terzo nome sassolese che si fa subito è quello di Filippo Neviani in arte Nek, il cui primo maestro fu proprio il chitarrista della Caselli, Alete Corbelli, perché tutto si tiene. Ma c’è tantissimo di Sassuolo anche nella storia ormai ultratrentennale dei Modena City Ramblers, perché nel nucleo dei fondatori con Giovanni Rubbiani e Alberto Cottica c’era anche Alberto Morselli, e oggi il posto di prima voce è di Davide ’Dudu’ Morandi, cresciuto nel quartiere Pellicciona della capitale della piastrelle.

I Ramblers passando per la Modena di Franco D’Aniello e Lucio Gaetani sono anche l’aggancio con Carpi, altra capitale di provincia della nostra musica leggera. Perché fin dal primo disco cantava anche Stefano ’Cisco’ Bellotti, entrato nel gruppo in un modo molto irlandese, durante un concerto al Kalinka tra troppa birra e voglia di fare festa. La stessa che animava i Ladri di Biciclette, primo gruppo di quel Paolo Belli che ancora oggi è uno dei nostri artisti più famosi, dopo aver preso la strada da solista. Cosa che non hanno mai fatto i Rats: se c’è una band nostrana per cui vale la pena usare la parola rock, è quella partita da Spilamberto con Wilco Zanni, Lor Lunati e Romi Ferretti.