Quella Cesena che dà spettacolo. E Moreno svela: "Non sono biondo"

Cesena, 20 settembre 2025 – Molte emozioni hanno vibrato nelle testimonianze di chi ha rappresentato il mondo dello spettacolo nel dinamico format Caffè Carlino. I ricordi degli esordi di Moreno il Biondo hanno riportato in vita i successi e l’impegno dei grandi del liscio, da Zaclèn a Raoul Casadei, quest’ultimo maestro e sodale d’orchestra per tanti anni. "Non ero biondo allora - ha simpaticamente evidenziato - ma sostituivo Renzo il Rosso, e tale sono diventato".

Orgoglio e divertimento infine nel rievocare quando a New York, diresse lo studio di registrazione con la partecipazione del celebre musicista statunitense Tito Puente. Ma anche la presenza al Festival di Sanremo e al grande spettacolo Rockin’1000 dove ha preso parte all’esecuzione di Romagna mia. Poche battute ma significative, infine, sulla perizia che richiede il clarinetto in do, quel timbro significativo della nostra musica popolare che un po’ cambia ma resta sempre uguale.

E di Rockin’1000 ne ha tracciato la storia e le tappe il suo "inventore", Fabio Zaffagnini che, da uno scherzo nato tra amici ha fatto il giro del mondo diventando un format originalissimo a cui il nome di Cesena resterà legato per sempre. Come ha raccontato Zaffagnini sono iperbolici anche i numeri di chi, in questi 10 anni dal primo spettacolo a quello che si è tenuto a luglio allo stadio Manuzzi, ha partecipato al format in giro per il mondo. Ci vorranno altri 10 anni perché in mille tornino a riunirsi per dare voce a Cesena ad un unico immenso spettacolo? "Sono alla ricerca di nuove formule" ha anticipato Zaffagnini che, da quel primo concerto, ha abbandonato la professione di geologo marino per dedicarsi totalmente alla musica. Ma perché dieci anni fa l’evento fu dedicato ai Foo Fighters? "Immaginavo che potessero accogliere il nostro invito. C’è stato anche un pizzico di marketing".

Passione, oltreché entusiasmo, si è colta infine, nelle parole di Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi, gli avventurosi produttori cinematografici delle due pellicole "Dittatura last minute" e "Tornando ad Est". Le storie dei tre giovani amici cesenati in viaggio nella Romania di Ceausescu prima e in Bulgaria poi hanno mietuto premi e riconoscimenti a non finire pur incappando, la seconda pellicola, nella pandemia da Covid che ne ha rallentato le riprese. In questi giorni saranno nelle sale di diversi Paesi dell’Est Europa che molto hanno apprezzato lo sguardo "straniero" su un’epoca della loro storia nazionale.