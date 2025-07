Quintana, 100 giostre e non sentirle. Massetti: "Un fascino senza tempo"

Una tradizione che si rinnova, quella della Quintana di Ascoli, ma che mantiene sempre più intatto il suo fascino, nonostante il passare degli anni. La città si prepara alle due edizioni del 2025 e il Carlino è pronto, come sempre, a raccontare il corteo storico e la giostra cavalleresca in ogni minimo dettaglio. Due gli appuntamenti: l’edizione in notturna di sabato 12 luglio e quella della tradizione prevista, invece, per il 3 agosto. Quest’ultima, tra l’altro, sarà una Quintana storica, la numero 100 dell’epoca moderna. Un altro anniversario da celebrare, dopo quello per il settantennale della rievocazione vissuto lo scorso anno. A fare il punto, a pochi giorni dalla rievocazione, è il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti, reduce dalla trasferta di Osaka, dove la Quintana è stata protagonista all’Expo.

Massetti, partiamo proprio da qui: che esperienza è stata quella nel Sol Levante?

"La Quintana di Ascoli ha affascinato il mondo. È stata una ‘missione’, quella all’Expo, che rimarrà negli annali della nostra rievocazione storica. Abbiamo ottenuto riscontri molto positivi. La nostra delegazione, composta da sbandieratori e musici dei sestieri, si è esibita sia al padiglione Italia, sia in quello centrale. Dieci anni fa prendemmo parte anche all’Expo di Milano, inaugurando il padiglione Marche. Ora abbiamo bissato a Osaka, grazie all’invito da parte della Regione. I ragazzi sono stati eccezionali, mostrando grande impegno e dedizione. Hanno messo in scena esibizioni di altissima qualità che hanno riscosso unanime consenso da parte di visitatori e organizzatori. Ciò, tra l’altro, nonostante un viaggio duro e impegnativo, anche dal punto di vista fisico. Sono stati giorni bellissimi".

Ora ci si proietta alle due giostre: che anno sarà, questo, per la Quintana?

"Siamo reduci da un settantennale pieno di eventi. Anche quest’anno, però, celebreremo ricorrenze importanti, visto che ad agosto si correrà la centesima giostra. L’attenzione è alta, anche perché la nostra rievocazione, nell’epoca moderna, comincia ormai ad essere una ‘storia nella storia’. La marcia di avvicinamento sarà intensa. Ci siamo fermati soltanto a gennaio, quando è stato rinnovato il consiglio degli anziani, ma i cavalieri già a febbraio sono rientrati in pista per le prove e sono già tutti in forma. Assisteremo a due gare avvincenti, che si decideranno sul filo del rasoio. Da un punto di vista artistico, invece, si è già riunita l’apposita commissione per migliorare sempre di più gli aspetti del corteo. Ci sarà maggior cura del dettaglio e si stanno rivedendo i cerimoniali per renderli il più possibile solenni".

Come spiega il fatto che, nonostante i tempi siano cambiati, i giovani ascolani sono ancora legati a questa tradizione?

"La Quintana è una delle massime espressioni identitarie cittadine. I sestieri stanno svolgendo tante attività, anche rivolte ai più piccoli. Le scuole musici e sbandieratori stanno facendo registrare numeri molto elevati. Questo la dice lunga su quanto sia ancora attrattiva la Quintana, nonostante viviamo in una società diversa rispetto a quella degli anni Ottanta, Novanta e dei primi Duemila. Il fascino della Quintana riesce a resistere a tutte le epoche perché questa si adatta, si rinnova ma nell’animo è sempre la stessa".

Che ne dice di invitare i nostri lettori, magari quelli che non sono ascolani, a vivere in prima persona la Quintana?

"Assolutamente sì. Vi aspettiamo ad Ascoli il 12 luglio e il 3 agosto per vivere insieme quelle emozioni che la Quintana è in grado di sprigionare. Il tutto, immersi tra le bellezze artistiche e architettoniche di una città straordinaria".

Matteo Porfiri