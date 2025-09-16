"Raccontare una comunità significa farla crescere e custodirne la memoria"

Ci sono compleanni che non appartengono solo a chi li festeggia, ma a un’intera comunità. I 140 anni del Resto del Carlino sono uno di questi. Perché parlare di un giornale significa parlare di memoria condivisa, di cronache che diventano storia, di pagine che hanno accompagnato la vita quotidiana di intere generazioni.

A Reggio Emilia il Carlino è arrivato nel 1942, in un momento in cui la città – come il Paese intero – attraversava anni duri e incerti. Da allora non se n’è più andato. Ha seguito da vicino la ricostruzione, la crescita industriale, le battaglie civili, le trasformazioni culturali. Ha dato voce a protagonisti e comparse, ha messo in evidenza conquiste e contraddizioni. E lo ha fatto con quella capacità di essere, al tempo stesso, cronista e interprete.

Un giornale non è mai soltanto un insieme di articoli. È un luogo in cui si formano opinioni, in cui ci si confronta e, talvolta, ci si divide. È una palestra di democrazia. Anche quando la critica è pungente o sembra ingenerosa, resta uno stimolo. Uno specchio che ci obbliga a fermarci e a riflettere.

È questo, in fondo, il ruolo che il Carlino ha avuto e continua ad avere: essere voce sempre capace di far crescere il dibattito pubblico. Tra le tante storie che si intrecciano con questa testata, ce n’è una che ci tocca particolarmente da vicino. Quella di Piervittorio Tondelli, che proprio al Carlino mosse i suoi primi passi da collaboratore.

Pensare che uno degli scrittori più innovativi e irregolari della nostra letteratura abbia iniziato scrivendo per il quotidiano che ogni mattina arriva nelle nostre case, ci fa comprendere ancora di più quanto sia prezioso questo legame. E quest’anno, in cui Tondelli avrebbe compiuto 70 anni il 14 settembre, la coincidenza con l’anniversario del giornale assume un significato speciale: due ricorrenze che parlano di scrittura, di talento e di radici reggiane.

Se oggi celebriamo i 140 anni del Resto del Carlino è perché, nonostante le trasformazioni dei linguaggi e delle tecnologie, quella voce ha saputo restare viva, autorevole e riconoscibile.

Nella velocità del web e dei social, sapere di poter contare su un giornale che mantiene il legame con il territorio, con le persone, con le storie vere della città, è un valore che non possiamo dare per scontato.

A chi ha scritto, a chi scrive e a chi scriverà sulle sue pagine va la nostra gratitudine. Perché raccontare una comunità significa farla crescere, stimolarla, custodirne la memoria e, insieme, indicarle nuove prospettive.

Come abbiamo appreso anche da alcuni inviati di guerra, al recente festival di Emergency, il contesto attuale è dominato da fake news che si fanno strada attraverso i social in modo subdolo e incontrollabile, spesso pilotate ad arte. In questo senso credo che proprio oggi il ruolo del giornalista sia cruciale quando afferma la propria credibilità attraverso il fact cheking, la verifica dei fatti, una narrazione fedele a quanto accade, consapevole perché informata.

Il mio augurio, come sindaco ma prima ancora come cittadino, è che il Resto del Carlino continui a essere per Reggio Emilia un compagno di viaggio attento e curioso, pronto a raccontare la città che cambia con attenzione e passione, con correttezza e coraggio.

Marco Massari

(sindaco di Reggio Emilia)