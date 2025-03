Ravenna, ieri e oggi. Una città in movimento. Il porto e la viabilità le sfide da vincere

Il 5 settembre del 1950 il Carlino fece la sua prima apparizione nelle edicole di Ravenna. Sotto il nome di Giornale dell’Emilia, imposto nel 1945 dal comando alleato e destinato per otto anni a sostituire la testata storica, usci con un’intera pagina dedicata alla cronaca della città e della provincia. E da allora la sua presenza ha accompagnato la crescita della città. Sottolineandone i successi, incitandola a nuove sfide osservando nel tempo gli inevitabili cambiamenti di una realtà diversa dal resto della Romagna. Perché? Innanzitutto per la sua ubicazione: lontano dalla direttrice della via Emilia, che congiunge destini e soprattutto i commerci da Bologna a Rimini, passando per Faenza, Forlì e Cesena. Un isolamento che non dispiace totalmente a Ravenna, abituata a pensare e vivere in autonomia rispetto alle città cugine.

Lo sviluppo cittadino si è intrecciato con quello del giornale e sfogliando le vecchie cronache lo si percepisce chiaramente. Già nel 1950 si parlava della crescita del porto, cuore economico di Ravenna, con la chiusura della vecchia darsena, il rifacimento delle banchine distrutte dalla guerra. C’era una città da rilanciare. Nell’ottobre del 1950 il Carlino diede notizia del progetto dello sbocco del Lamone in mare, opera essenziale per combattere la piaga della malaria. E poi la nascita della prima strada pedonale della città: via Diaz, nel 1952. E nel 1953 la scoperta dei giacimenti metaniferi al largo dell’Adriatico, che fece da preludio alla svolta economica cittadina, messa nero su bianco nel 1954, quando la Giunta comunale diede il via libera alla trasformazione dell’economia cittadina da agricola a industriale, con la delibera di vendita all’Anic di 210 ettari per la costruzione del Petrolchimico.

Un cambiamento dopo l’altro per una città ben presto abituatasi a crescere rapidamente. Certo, resta tanto da fare. A volte i problemi logistici pesano. Perché se pensi a che cosa manca a Ravenna il primo pensiero non può che andare alle opere infrastrutturali. Prendiamo i collegamenti ferroviari: la città bizantina è isolata da tutti. I cittadini se ne lamentano da sempre e le autorità lo sanno, e da tempo infatti si parla di un potenziamento della linea direttrice Adriatica, il tratto Castel Bolognese-Ravenna e Rimini è ancora a binario unico, una forte penalizzazione per i pendolari. Rfi prevede un quadruplicamento tra Bologna e Castel Bolognese, per garantire un incremento della capacità della linea, e questa è una delle sfide da affrontare nel futuro. Per non parlare delle strade. Per fortuna è stata messa mano all’Adriatica. Infatti nel tratto di tangenziale cittadina conosciuto come ‘semianello’, si sono aperti da poco nuovi cantieri, il secondo stralcio del grande progetto di ristrutturazione del semianello predisposto da Anas e avviato 18 mesi fa. Ma mentre qui i lavori procedono, fra qualche ritardo, nulla ancora si muove per la pericolosissima Ravegnana. Il presidente della Regione, Michele de Pascale, ne ha parlato di recente con Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture. Ma i fondi sono pochi e i lavori tanti, per un cantiere che comporterebbe la realizzazione di due varianti con un numero considerevole di espropri. Intanto la città cresce: ha le sue sfide. A cominciare dai lavori del porto, che proseguono bene e che andranno coordinati dal nuovo presidente dell’Autorità portuale, la cui nomina dovrebbe essere ormai imminente. Ma se Ravenna fa dell’economia portuale la propria spina dorsale, non va dimenticato il settore turistico. Dopo il buio degli anni della pandemia i turisti sono tornati ad affollare Ravenna. Che però avrebbe bisogno di un ostello per quelli più giovani (l’attuale è chiuso da anni, anche adesso qualcosa si sta finalmente muovendo) e di un nuovo grande albergo. Questi e altri progetti per una città che non vuole smettere di pensare in grande.