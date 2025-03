Reggio, cuore d’Emilia Asili, cibo e industria Una provincia vitale sempre in trasformazione

Era un martedì il 7 aprile 1942, il giorno in cui uscì per la prima volta il Resto del Carlino di Reggio Emilia. E mentre infuriava la seconda guerra mondiale qui iniziava la storia del giornale più longevo della città; che da quel giorno, sempre, ha raccontato le cronache di una provincia cresciuta assieme a queste pagine.

Le guidava allora Ugo Bellocchi, che, da universitario e anche da militare di leva, aveva inviato corrispondenze da Reggio Emilia alla sede bolognese del Carlino. Così, nel pieno del conflitto bellico, venne posto a capo della neonata prima redazione cittadina.

“Là, in due stanzette al primo piano dello stabile di piazza del Duomo non si lavorò solo alle notizie. Là, dopo il fugace ‘momento del consenso’ vissuto soprattutto dai più giovani, si fece ben presto quel tanto di fronda che poteva sfuggire al rigore monopolistico dell’informazione di regime – scriveva nel 2011 Glauco Bertolini, altro storico vicecaposervizio del nostro giornale, per ricordarlo nel giorno della morte –. Attorno al capopagina, di idee politiche orientate tra il cattolicesimo popolare e le pulsioni socialiste, c’erano infatti diversi personaggi che si sarebbero poi posti in luce nella resistenza (tra cui Amilcare Bedogni, Sergio Vecchia, Gianni Morselli, William Lamperini, Renzo Baldi)”.

E spesso, alla sera, nella fervente redazione incastonata nel cuore della città vecchia, capitava Nilde Iotti, amica fin dai banchi di scuola di quello storico capopagina.

Bellocchi restò al timone del Carlino Reggio fino al 1955, quando venne chiamato a Bologna per coordinare, sotto la direzione di Vittorio Zincone prima e di Giovanni Spadolini poi, “tutte le 16 redazioni provinciali, che non solo coprivano la nostra regione quasi per intero, ma si affacciavano anche in Lombardia (con Mantova), si estendevano sino all’Abruzzo (con Pescara) e, in Veneto, erano attive anche a Padova, Treviso e Belluno”.

Sono passate 83 primavere da quel martedì dopo Pasquetta in cui in quell’unica pagina di cronaca locale si leggeva del “furto di tre biciclette”, di “incidenti sul lavoro” e di un “fornaio arrestato per aver sfornato grissini anziché pane comune”, come previsto dalla polizia annonaria. Oggi la redazione del Carlino Reggio si trova pochi metri più in là, in via Crispi 8, in quello che fu uno storico cinema cittadino e dalle sue finestre guarda il teatro Valli e i tetti dell’esagono.

Dal 1942 la nostra provincia ha cambiato volto e ambizioni ed è sempre più strategica negli assetti economici della regione. E, assieme a lei, è diventato grande anche il nostro giornale, che da 140 anni accompagna ogni giorno gli uomini e le donne della nostra terra, raccogliendo e verificando storie, fungendo da pungolo e da sentilla nei confronti dei potenti. Prima soltanto sulla carta, ora anche sul web e sui canali social.

Piattaforme e sfide diverse, un’unica certezza: essere al servizio solo delle notizie; raccontare le innumerevoli eccellenze del nostro territorio e dar voce a chi non ce l’ha, puntando il faro su ciò che ancora può e deve migliorare. Il Carlino ha testa, cuore e radici profonde in questa città, culla del Tricolore, di cantautori e poeti, scrittori e teatranti; primo Comune d’Italia per piste ciclabili, sede del Consorzio del Parmigiano Reggiano, pietra miliare nell’istruzione con il ’Reggio Approach’ di quel visionario pedagogo che fu Loris Malaguzzi. Una provincia che vanta primati mondiali, dalla gastronomia alla meccatronica, passando dalla moda alle piastrelle, e che oggi è in cerca della chiave verso una nuova sfida: l’attrattività. Ne è specchio il suo centro storico, che spera di affrancarsi da una desertificazione dilagante, mentre meriterebbe di essere puntinato da osterie con le tovaglie a quadri e piatti della tradizione. Perché è proprio da lì che si può e si deve ripartire.

Lo facciamo anche noi, ogni mattina, forti di una storia lunga 140 anni.