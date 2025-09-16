A Reggio Emilia la festa dei 140 anni del Resto del Carlino: sfoglia l’inserto speciale

Reggio Emilia, 16 settembre 2025 – È oggi, martedì 16 settembre alle 18 nella sala degli Specchi del teatro municipale Romolo Valli, l’appuntamento che celebra i 140 anni del nostro giornale.

Il Resto del Carlino festeggia quest’anno un importante traguardo di storia e di impegno per l’informazione locale, nazionale e internazionale. Il tour del giornale si dipana tra le città del territorio di diffusione (Emilia, Romagna e Marche) e oggi arriva finalmente anche a Reggio Emilia.

I 140 anni del Carlino: il nostro speciale

Gli ospiti

L’evento di oggi vuole raccontare il radicamento del Carlino nella realtà reggiana, le radici del giornale e le eccellenze del territorio a partire dal passato per aprirsi al futuro. L’evento si apre con l’intervento del vicedirettore del Resto del Carlino, Valerio Baroncini. Poi saliranno sul palco dell’aula, con la formula ‘Caffè Carlino’, tutti gli ospiti della manifestazione. Saranno i giornalisti del Carlino a intervistare gli ospiti.

Rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura, dello sport e della società civile per una riflessione a 360° sulla realtà del territorio. Tra gli invitati l’aquila di Ligonchio, Iva Zanicchi, il leader dei Nomadi Beppe Carletti, il sindaco Marco Massari, il presidente della Provincia Giorgio Zanni, l’assessore regionale A lessio Mammi, il direttore de I Teatri Paolo Cantù, il presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano Nicola Bertinelli, l’attore-agricoltore Andrea Gherpelli, l’artista Max Collini, il fumettista Giuseppe Camuncoli e Jessica Ferreri (direttrice della Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia), l’allenatore Davide Dionigi e il capitano della Reggiana Paolo Rozzio, il capitano Michele Vitali e il general manager Marco Sambugaro della Pallacanestro Reggiana, Alessandro Medici (direttore marketing e commerciale Cantina Medici Ermete), Giuliano Razzoli (campione olimpico e presidente Consorzio Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia).

