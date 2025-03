Riccardo Orsolini e i video auguri per i 140 anni del Carlino

Bologna, 21 marzo 2025 – Il Bologna continua a scrivere pagine di Storia. Ma soprattutto continua a farci scrivere pagine indimenticabili di giornale. I rossoblù sono al quarto posto in classifica, di nuovo protagonisti di un’emozionante cavalcata per un posto in Champions League.

Riccardo Orsolini festeggia l'ennesimo gol con il Bologna di cui è ormai stella e bandiera

E, al contempo, si apprestano ad affrontare una semifinale di Coppa Italia da cui mancavano da ventisei, lunghissimi anni. Insomma, è un momento magico per la squadra e per una città che si identifica in questi colori e in questi ragazzi.

E' per noi ancora più speciale il fatto che questo momento di felicità coincida con la celebrazione dei 140 anni del nostro giornale che, nel corso della sua storia, ha sempre accompagnato il Bologna, raccontandone imprese e cadute, in quella giostra che è il calcio, metafora di vita. Pubblichiamo con grande orgoglio il video di auguri che ha riservato al Carlino, Riccardo Orsolini, stella e ormai bandiera dei rossoblù.