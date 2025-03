Rigore e passione. Fin dal 1885 il nostro patto è solo con voi

I giornali sono persone. Lo sono sempre stati e oggi, più che mai, esistono per raccontare storie: le vostre storie. È un principio che ci sta profondamente a cuore, ed è il fondamento del legame inscindibile tra il Resto del Carlino e i suoi lettori. In queste terre meravigliose si dice di essere cresciuti a ‘pane e Carlino’. E non è un caso che la lettura del giornale venga paragonata a un bene essenziale, un bene come il cibo. Informarsi, essere informati, comunicare e esprimere in libertà il proprio pensiero sono diritti costituzionali, bisogni primari di ogni società, oltre che di ogni essere umano.

Oggi il giornalismo sta attraversando una trasformazione profonda. I social network, la rivoluzione di Internet e i mille strumenti che permettono a chiunque di accedere con un clic alle notizie hanno cambiato le regole del gioco. Ma proprio per questo il ruolo del giornalista è ancora più cruciale. La sua bussola è il patto con i lettori: verificare i fatti con il massimo rigore, raccontarli con onestà e la obiettività possibile, offrire a tutti gli strumenti per comprendere la realtà, una realtà sempre più complessa. Cultura, passione e curiosità sono le chiavi di ogni professione, ma per la nostra lo sono ancora di più.

La rivoluzione digitale sta portando i giornali verso un futuro sempre più tecnologico. Ma questo non può e non deve essere un pretesto per rinunciare agli strumenti e ai valori fondamentali del nostro mestiere. Perché è proprio in questi valori che risiede la nostra forza. E lo sarà sempre di più: vinceremo se sapremo portare nei nuovi media, nel mondo digitale, la stessa qualità che da sempre caratterizza la carta stampata.

Le rivoluzioni si fanno con i capitali, certo, ma soprattutto con le persone e con le loro idee. Il Resto del Carlino lo dimostra dal 1885: un giornale è una persona e pensa alle persone. E continuerà a farlo, evolvendosi, migliorandosi, rimanendo fedele alla sua missione. Restare dalla parte dei lettori, offrire ogni giorno il Resto del Carlino bello e completo, e tentare ogni giorno di migliorarsi, di andare più in profondità. Perché voi, cari lettori, siete il Carlino. Voi siete il nostro futuro, e a voi dobbiamo tutto. Grazie!