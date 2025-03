Rimini guarda avanti Non più solo turismo Fiera, ’Fellini’ e campus fanno decollare la città

Centoquarant’anni di notizie, di cronache, di battaglie e di racconti. Il Resto del Carlino ha attraversato epoche, guerre, rivoluzioni tecnologiche e sociali, restando sempre il punto di riferimento per le comunità che ha servito. E Rimini è stata, ed è tuttora, una parte fondamentale di questa storia. La redazione riminese è nata nel 1957, voluta fortemente dall’allora direttore Giovanni Spadolini, che affidò ad Amedeo Montemaggi l’incarico di aprire questa nuova “casa in riva al mare”, come lui stesso la definiva. La missione era chiara: unire cronaca e cultura, coniugare la civiltà mediterranea ai fermenti continentali europei, dare voce a una città in fermento. Da allora, il Carlino ha raccontato decenni di trasformazioni. Dalla Rimini del boom turistico a quella della destagionalizzazione, dalle grandi visioni urbanistiche alla rinascita culturale, la redazione è stata testimone e interprete di un territorio in continua evoluzione. Nelle sue pagine hanno scritto grandi firme del giornalismo locale, come Luigi Pasquini, Nevio Matteini, Giulio Cesare Mengozzi e Piero Meldini, intellettuali che hanno dato lustro alla cultura riminese e contribuito a costruire un’identità forte per il giornale. Ma dove va ora Rimini? Quale direzione sta prendendo questa città che, da capitale del turismo balneare, si è trasformata in un polo culturale, fieristico e universitario? Oggi Rimini punta sulla qualità, la sostenibilità e l’innovazione. Il turismo è sempre il motore dell’economia locale, ma non può più basarsi solo sulla quantità. Le grandi opere di riqualificazione urbana, come il Parco del Mare, e l’attenzione crescente alla mobilità sostenibile sono segnali di una città che vuole essere attrattiva tutto l’anno e che si muove verso un modello di accoglienza più consapevole e moderno. Un ruolo di primo piano lo gioca la cultura. Il Museo Fellini a Castel Sismondo, dedicato al genio cinematografico riminese, è diventato un simbolo della città, un luogo che celebra il sogno e la visione felliniana attraverso un percorso immersivo e innovativo. Accanto al turismo, Rimini è sempre più un punto di riferimento per il mondo del business e dell’innovazione. Il Polo Fieristico, tra i più importanti d’Europa, e il Palacongressi, trainano l’economia locale con eventi di rilievo internazionale. Congressi e fiere portano in città migliaia di professionisti, generando un indotto economico fondamentale. Un ruolo chiave è giocato anche dal trasporto aereo. Dopo anni di incertezza, l’aeroporto Internazionale ’Federico Fellini’ sta riconquistando il suo spazio, con una crescita dei collegamenti internazionali. Rimini ha bisogno di un aeroporto forte per consolidare il suo posizionamento globale. E poi c’è l’università, che ha cambiato radicalmente il volto della città. Il Campus di Rimini dell’Università di Bologna è ormai un polo d’eccellenza nei settori del turismo, della moda, dell’economia e delle scienze sociali. In questa città che cambia, il Resto del Carlino continua a essere un punto di riferimento. Fra la via Emilia e la via Flaminia, il Carlino Rimini è rimasto saldo nel suo ruolo di “sentinella” della città, raccontando con passione i suoi protagonisti, le sue sfide e le sue evoluzioni. Oggi Rimini è una città vibrante, capace di coniugare storia e innovazione, turismo e cultura, impresa e creatività. Le sue istituzioni, le sue manifestazioni e la sua vivacità artistica e imprenditoriale l’hanno resa un modello di città contemporanea, riconosciuta a livello nazionale e internazionale. E il Carlino ha sempre accompagnato questo percorso, valorizzando le eccellenze locali, dando spazio alle voci più autorevoli e mantenendo vivo il dibattito sulle grandi questioni del territorio. Oggi il giornale riparte per altre sfide. L’informazione è cambiata, i mezzi si sono evoluti, ma la missione resta la stessa: raccontare la realtà con rigore, passione e indipendenza. Centoquarant’anni sono un traguardo straordinario, ma anche un nuovo punto di partenza. Il Carlino continua la sua storia. E Rimini, con lui, guarda avanti.