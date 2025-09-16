Roberta Anceschi: "Il lavoro dei giornalisti è vitale per le imprese"

di Roberta Anceschi (*)

Le ricorrenze sono momenti nei quali siamo portati a riflettere, non tanto sul passato o sugli eventi accaduti quanto piuttosto su come li abbiamo affrontati e sugli apprendimenti che ne abbiamo tratto, che ci inducono a guardare al futuro con maggiore consapevolezza.

Confindustria Reggio Emilia lo ha fatto nel giugno scorso, in occasione della Assemblea annuale organizzata al Teatro Valli. Nel celebrare l’Ottantesimo anniversario dalla fondazione della nostra associazione, abbiamo ripercorso la storia della nostra industria e la sua evoluzione in connessione con il territorio e il lavoro.

Dal dopoguerra ad oggi il nostro sistema imprenditoriale ha affrontato di tutto. Dalla competizione internazionale alla globalizzazione finanziaria, ai cambiamenti climatici e demografici, alla ristrutturazione dei sistemi di welfare, ai movimenti migratori e, infine, al progresso tecnologico.

Di fronte a simili mutamenti, noi imprenditori non abbiamo mai smarrito la fiducia nella possibilità di trovare soluzioni condivise ai problemi ed abbiamo saputo costruire negli anni un sistema manifatturiero diffuso, che ci ha permesso di competere e di eccellere, portando il Made in Italy emiliano in ogni angolo del mondo.

Tali eventi sono stati descritti e raccontati giorno dopo giorno anche dalle pagine di questo giornale, che con lo stesso nostro spirito festeggia oggi i 140 anni di storia attraverso tre secoli. Un anniversario che celebra anche quella libertà di espressione fondamentale non solo per una compiuta democrazia, ma anche per un’economia di mercato sana.

A questo proposito non dobbiamo mai dimenticare che una stampa libera responsabilizza il potere, offre ai cittadini informazioni affidabili e promuove la trasparenza in ogni ambito.

Per una realtà come quella reggiana il ruolo della stampa si è rivelato strategico, innanzitutto per la sua autorevolezza nell’informare e descrivere i fatti, ma soprattutto per la capacità di stimolare il dialogo, sollecitare il confronto e favorire il legame tra cittadini, istituzioni e imprese, aumentando così il senso di appartenenza alla comunità e, dunque, la coesione sociale.

Gli operatori economici considerano la “stampa” – attraverso i suoi molteplici canali – anche un importante strumento in grado di fornire dati, analisi e tendenze emergenti. Uno strumento che aiuta gli imprenditori a comprendere il mondo vicino e lontano supportandoli, giorno dopo giorno, nell’assunzione delle decisioni aziendali.

Ciò vale ancora di più in un momento come questo, in cui l’economia e la società reggiane sono chiamate ad affrontare una nuova grande trasformazione, nella quale reshoring, conflitti armati, guerre economiche, tensioni sulle catene di fornitura e Intelligenza Artificiale sono all’ordine del giorno.

La fase che stiamo vivendo non è infatti delle più semplici, come hanno confermato i risultati dell’ultima indagine congiunturale realizzata dal nostro Centro Studi.

Il secondo trimestre dell’anno ha registrato l’ennesimo rallentamento della manifattura reggiana e la mancanza di segnali di inversione di tendenza rischia di trasformare la debolezza congiunturale in una stagnazione strutturale.

Le imprese affrontano una profonda incertezza, aggravata da un contesto internazionale sempre più instabile, con l’introduzione dei dazi americani su settori strategici e le difficoltà dell’Europa, che stanno facendo crollare quell’export che negli anni ha contraddistinto la nostra abilità competitiva.

In questo momento, il sistema imprenditoriale, quello dei media e l’intera comunità devono quindi interrogarsi su come favorire una nuova fase di sviluppo di fronte a sfide impreviste: quali scelte territoriali sono necessarie in funzione di questo difficile contesto, come preparare le persone per lavori che non sono stati ancora creati, per utilizzare tecnologie che non sono state ancora inventate e per rispondere a problemi sociali che non sono ancora sorti?

L’impegno di Confindustria Reggio Emilia è volto proprio a rigenerare questa nuova fase, combinando le energie espresse dall’imprenditoria con quelle del territorio.

Mi riferisco, ad esempio, al “Patto per lo sviluppo della pianura reggiana”, la collaborazione istituzionale operativa dal mese di maggio e finalizzata alla elaborazione dei progetti destinati a essere sostenuti dalle risorse economiche messe a disposizione dai fondi dell’Unione Europea.

Con la stessa prospettiva dal palco della nostra Assemblea abbiamo rilanciato la proposta di ridefinire un nuovo patto, che veda insieme Università, Comune e stakeholder locali per lo sviluppo delle funzioni e degli insediamenti universitari, per rendere Reggio Emilia una città universitaria adeguata e coerente con le esigenze di un sistema industriale di classe mondiale.

Dopo la progettazione di nuovi percorsi di studio in linea con le necessità della transizione digitale, ora dobbiamo dare risposte in termini di strutture, ospitalità ed attrattività. Il contributo dei quotidiani locali nel far emergere questi o altri temi ed agevolare il confronto tra le diverse voci della società sarà determinante per trovare soluzioni condivise.

Non dimentichiamo, infine, la grande sfida della transizione sostenibile, verso la quale la società e il mondo produttivo devono volgersi per contrastare cambiamenti climatici e disuguaglianza sociale e costruire un futuro più equo.

Come associazione stiamo lavorando a un’iniziativa pluriennale per rendere le imprese protagoniste di un rinnovato e sostenibile ecosistema economico e sociale locale. Anche in quest’ultimo caso il ruolo della stampa si rivela e si rivelerà prezioso, in quanto concorre alla promozione di quel cambiamento culturale in assenza del quale la prospettiva sostenibile rimane solo un auspicio.

(*) presidente Confindustria Reggio Emilia