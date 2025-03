Rovigo, una provincia dinamica

E’ il 26 gennaio del 1954, apre la redazione del Carlino di Rovigo, nasce un giornale che segnerà

la storia di una provincia molto dinamica, un’economia fatta

di piccole aziende, della pesca, di cultura grazie ad alcune istituzioni simbolo come l’Accademia dei Concordi. Un’economia che, agganciata alla locomotiva del Veneto, ha conosciuto in passato una forte espansione. Il nostro quotidiano è una finestra su quel mondo in rapida evoluzione, dai grandi cambiamenti che vengono raccontati da giornalisti che in quella redazione crescono professionalmente fino a conquistare, in alcuni casi, anche la direzione del Qn e delle tre testate del gruppo Carlino, Nazione e Giorno. Storie e interviste, cronaca e politica che ’escono’ dalla redazione in Corso del Popolo. Fondamentale in questo senso il portale web, una pagina che rappresenta una finestra sul Polesine, un affaccio sul Veneto che, che dopo la crisi vissuta da tutto il Paese, è tornato a correre, una delle regioni più ricche a livello nazionale. Il web, il futuro dell’informazione. Contenuti veloci, di immediata consultazione, un ’racconto’ capillare della città e dei paesi, disseminati lungo la dorsale del fiume Po, fino alla foce, del Delta. A cavallo dell’Emilia, a due passi da Padova. Una missione, quella di informare, che viene portata avanti con il portale.