Sacchi, rivoluzionario del calcio: “Il Carlino resta sempre giovane In Italia serve più gioco di squadra”

L’orologio delle leggende è senza lancette. Perché di fronte a chi ha fatto la Storia, anche il Tempo alza le mani. Talvolta gli scappa pure un applauso, quando passano quelli come Arrigo Sacchi. Il ‘profeta di Fusignano’ è arrivato dal nulla: poi nulla è stato più come prima. Tra gli anni Ottanta e Novanta, al timone del Milan ha conquistato il mondo. E avrebbe conquistato anche gli altri pianeti, se solo ci fosse stata vita. In un mondo che brucia emozioni e ricordi in fretta, la rivoluzione illuminata di Arrigo non ingiallisce mai.

Sacchi, intanto come sta?

“Tre mesi fa sono stato operato al cuore, ora sto bene. Non so come sarà il mio futuro: del resto, nessuno l’ha mai saputo”.

Il primo aprile lei compirà 79 anni. Il Carlino, invece, ne festeggia 140. Un bel pezzo di strada l’avete fatta insieme.

“Vengo dalla Romagna, dove il Carlino è sempre stato il primo giornale. A casa mia c’era quasi tutti i giorni e io lo leggevo sempre. E’ un quotidiano che si conferma giovane, malgrado l’età. E badi bene: il nostro non è un Paese facile da raccontare. L’Italia è vecchia e in crisi, da tutti i punti di vista. Un posto dove spesso si cerca di fregare gli altri. Ed è così anche nel calcio: ci è sempre piaciuto giocare in difesa e colpire in contropiede”.

Finché un bel giorno non arrivò lei...

“Amavo il pallone già da bambino: mio papà Augusto è stato un calciatore della Spal. Da quando ho iniziato ad allenare, ho sempre cercato di fare quello che i padri fondatori, gli inglesi, avevano in mente: un calcio offensivo e di squadra. In Italia, invece, abbiamo sempre praticato un calcio difensivo e individuale. Ho sempre avuto un principio fisso: una vittoria senza merito non è una vittoria”.

Le capita di voltarsi indietro e pensare: ’Ma cos’ho fatto’?

“Ho fatto delle cose semplici, forse per questo ero più avanti degli altri (ride; ndr). Al Milan abbiamo creato un capolavoro: devo tanto a Berlusconi”.

Che ricordo conserva?

“Ricordo ancora la prima volta che lo conobbi: io allenavo il Parma, facevamo la B, dopo essere stati promossi. Battemmo i rossoneri due volte in Coppa Italia a San Siro. E per due volte Berlusconi venne a fine partita da me e mi disse: ’La seguirò’. Il resto è storia. Il presidente mi assecondò in tutto. Per convincerlo a comprarmi Ancelotti, lo chiamai alle due e mezzo di notte. Mi rispose: ’Agli ordini’”.

Eppure l’inizio in rossonero fu duro. Lei si arrabbiava leggendo i giornali il lunedì mattina?

“No, non me la prendevo, anche se mi sparavano addosso, soprattutto i più anziani: io minavo le loro certezze, mi vedevano quasi come un sovversivo”.

Se dovesse scegliere una copertina tra tutte le sue vittorie?

“Sarei un bugiardo se ne mettessi solo una, sono state tantisisme. Io ero un signor nessuno, dicevo cose mai sentite prime. Tutti speravano che fallissimo”.

E se, invece, potesse tornare indietro, ci sarebbe una pagina che vorrebbe riscrivere? Magari quella del 18 luglio 1994, il giorno dopo la finale mondiale persa col Brasile.

“Ci mandarono in ritiro dov’era impossibile allenarsi: umidità e temperature insostenibili. I brasiliani alloggiavano a nord-ovest, in un posto molto più vivibile. Come la Svezia, che non a caso, nella finale per il terzo posto, schiantò 4-0 la Bulgaria. Mi sono chiesto perché ci mandarono proprio lì e sono arrivato a una conclusione: in quella Nazionale c’ero io e c’erano tanti milanisti, quindi c’era Berlusconi. Ecco, forse in tanti avevano paura che Silvio vincesse quel Mondiale...”.

E’ il suo rimpianto più grande?

“Mio papà aveva due fabbriche di calzature. Io ero stato in America anni prima per vendere quelle scarpe. Se m’avessero detto che sarei tornato lì per giocarmi una finale di un Mondiale, non ci avrei mai creduto. Ero un signor nessuno e ho vinto tutto. Ma che rimpianti posso avere?”.

Del suo rapporto con Baggio si è detto tanto e di tutto.

“Ho un buon rapporto con Roberto. Gli voglio bene, come a tutti quelli che ho allenato. Fra poco mi trasferirò a Milano Marittima: tanti di loro verranno a trovarmi”.

Nel calcio di oggi chi segue?

“Dopo che sono stato operato, mi sono fatto portare una tv in stanza. Vedo proposte di gioco, idee: almeno nel calcio stiamo andando avanti. Guardo molto volentieri il Como, il Bologna, l’Atalanta. Gasperini è un eroe: può fare meglio di me. De Zerbi lo consigliai io per il Sassuolo del mio amico Carnevali. Apprezzo anche Italiano, uno di quei tecnici che dà uno stile”.

Che augurio si fa per il futuro?

“I sogni li lascio ai miei nipoti. Ne ho una di 13 anni che fa ginnastica artistica: è stata una volta prima e due volte seconda. Ne ho un’altra che fa karate, e ho poi ho un maschietto, il più piccolo. Pensi che del calcio non gli interessa nulla”.