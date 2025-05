San Domenico, vanto di famiglia: "Futuro? Sogno una terza stella"

L’ultimo tassello di una storia lunga 55 anni giocata praticamente tutta in famiglia. Una saga chiamata San Domenico che ha portato il cibo fra le stelle del firmamento culinario e oggi scrive un nuovo capitolo con Giacomo Marcattili. Maitre, figlio di Natale (Marcattilii, questa volta con due ’i’), trentenne mosso "dalla passione", come quella chi gli luccica negli occhi quando gli si chiede...

Come si porta nel futuro un’eccellenza della tradizione?

"Senza mai staccarsi veramente da ciò che è stato il ’Sando’ in tutti questi anni, il solco è tracciato, tocca a noi partire da quel trampolino di lancio e fare ancora di più".

Lei, Natale suo babbo, zio Valentino e Max Mascia, mica l’avranno costretta a lavorare lì?

"Macché. Ho sempre avuto la passione e per me è stato qualcosa di naturale ritrovarmi lì fra quei bei piatti e bicchieri luccicanti".

Dagli anni novanta e duemila, fra piloti famosi e star come Naomi Campbell un po’ tutti sono passati di lì. Lei è giovanissimo, ma chi ricorda con piacere?

"Non dimenticherò mai il ferrarista Leclerc e come il parco davanti al San Domenico si riempì di gente l’anno scorso, anche solo per una foto".

Cosa mangia un pilota? L’uovo in raviolo?

"Si concesse appena i tortellini. Poi una cola senza zucchero. Aveva un gara da fare".

Guardiamo avanti. Mascia in cucina, lei in sala con il lavoro del babbo ereditato. Cosa c’è poi?

"Mi auguro una terza stella per il San Domenico"

Senza mai staccarsi da ciò che siete, una famiglia di professionisti.

"Senza mai dimenticarci di ciò che siamo e siamo stati".

Gabriele Tassi