Sassuolo, il calcio a modo nostro: "Idee in campo, l’Europa un sogno"

Vecchi

Pre partita di Inter-Sassuolo: Davide Frattesi si sta scaldando, gli sguardi si incrociano e il giocatore corre subito ad abbracciarlo. Giovanni Carnevali mostrando quel breve reel sullo smartphone racconta già quasi tutto della storia a tratti fiabesca del Sassuolo Calcio. "Se li avessimo tenuti tutti? Beh, a quest’ora lotteremmo per la Champions", dirà poco dopo, concluso un elenco che parte da Sensi e arriva alla "più sentita" delle cessioni, vale a dire proprio quella del centrocampista romano oggi nerazzurro. Battuta, d’accordo, ma in effetti vagli a dare torto al dirigente plenipotenziario neroverde che ha scritto una nuova filosofia calcistica da una provincia dove, è vero, "sognare non costa nulla, Europa compresa", ma da lì a formare una generazione di campioni, disputare undici stagioni consecutive in A, sopravvivere alla B per tornare a inanellare risultati da copertina nella massima serie (chiedere a Lazio ed Udinese) ne passa.

Carnevali, quindi fare calcio in provincia è ancora possibile?

"Sì, credo che la nostra ’piccola storia’ ormai lo dimostri. Di certo è complicato, forse lo è anche maggiormente rispetto al fare calcio a livelli più alti. Lo dimostriamo noi come altre società".

Certo, ma il Sassuolo ha realizzato una veloce ascesa cominciata praticamente dalle basi del professionismo

"Nel nostro caso tutto parte sicuramente dalla famiglia Squinzi. La volontà e la visione del dottor Giorgio Squinzi e di sua moglie, la dottoressa Adriana Spazzoli, hanno permesso alla società di crescere, sempre di più, a partire dalle strutture. La famiglia Squinzi ha dato il la a quello che poteva essere il progetto Sassuolo. Un aiuto incredibile sotto l’aspetto economico. Sostenibilità, visione, l’acquisizione dello stadio. Prima c’erano papà e mamma, oggi i figli, ma il modo di lavorare e pensare è lo stesso. Prendo ad esempio la retrocessione: in B per noi non è cambiato nessun tipo di progetto. Non abbiamo fatto una sola cosa in meno rispetto a quando eravamo in A. Questo ci ha portato in un anno a risalire subito".

Ma avete temuto che il progetto potesse incrinarsi con la retrocessione?

"Nel momento in cui retrocedi ti porti comunque in casa un conto economico importante, da società di Serie A. I diritti tv, poi: noi come società dopo tanti anni prendevamo circa 37 milioni di euro di diritti televisivi in A e siamo scesi a uno. Abbiamo sempre cercato di fare cessioni di giocatori con magari una formula di prestito con diritto di riscatto nell’anno successivo e questo è accaduto anche con Frattesi per cui molto diciamo della vendita di Frattesi è entrato nell’anno della Serie B e questo ci ha dato sostenibilità. La sostenibilità è data dal prendere giocatori giovani, farli crescere e dopo venderli a grandi club. L’importante è azzeccare i ragazzi giovani interessanti, ragazzi bravi. Qui subentra l’area tecnica e lo scuoting".

A proposito, il colpo di mercato che ricorderà per sempre?

"Sono stati tanti. Da Sensi a Politanto, Locatelli, Scamacca, Raspadori... Tutti giocatori che hanno fatto una carriera importante, siamo legati a loro da qualcosa di speciale. Quando questi giocatori partono è come se tu dessi a tuo figlio la possibilità di fare qualcosa di grande. Dà gioia e soddisfazione".

Questa idea di calcio un po’ romantica ha un limite, negli obiettivi sportivi, oltre il quale non si può andare?

"Credo sia giusto essere ambiziosi e sognare. La volontà è quella di ambiare ad arrivare sempre più in alto. Ma andiamo a scontrarci con società che di diritti tv prendono il triplo di noi. Ciò permette loro di acquisire giocatori di un certo tipo. Noi cerchiamo di avere un po’ di idee perché a volte le idee possono essere anche più importanti del denaro".

E Giorgio Squinzi, dove sarebbe voluto arrivare?

"Tante volte per me è come se ci fosse ancora. Per cui ci si confronta e cerco sempre di ascoltare quelli che sono i suoi consigli. Sognare non costa nulla, pensare di poter portare ancora il Sassuolo in Europa, come abbiamo già fatto, potrebbe essere già una grandissima soddisfazione".

Berardi è l’ultima bandiera della serie A?

"Forse l’ultima, ma forse anche l’unica. Ben venga che nel calcio ci siano ancora dei ragazzi così legati alla propria società. Con lui non ci poniamo limiti su quello che può essere il nostro cammino insieme".

Anche quando finirà il suo percorso sul campo?

"Non ci poniamo limiti".

C’è stato un momento in cui lei ha vacillato, di fronte a quei club che guardavano con interesse alla sua figura e alla sua esperienza?

"Se non è stato fatto è perché non ho mai trovato le condizioni ideali e qualche cosa che mi potesse far innamorare più di questa società"

Un sentimento coerente ancora oggi?

"Assolutamente sì"

Le vittorie sul campo che ricorda di più?

"Le cose più importanti non sono soltanto le partite. Perché io quando penso di essere campione d’Italia con la Primavera è qualcosa di speciale, quando vedi realizzato un centro sportivo come questo, è un qualcosa di speciale. Siamo stati fra i primi a credere nel calcio femminile"

A proposito di idee: un centro sportivo in un’area industriale

"Un campione come Matic quando è venuto qui ha detto ‘che centro sportivo è? Non manca nulla’".

La cessione che le è dispiaciuto di più fare?

"Frattesi, per il legame che c’è, per il giocatore straordinario che è, soprattutto per il fatto che oggi giochi poco nell’Inter"

Un’ultima cosa: voi del Sassuolo rispetto al calcio moderno siete innovatori, idealisti o rivoluzionari?

"Innovatori".