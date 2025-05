Scozzoli-Carraro, amore olimpico. La coppia d’oro del nuoto imolese

Fabio Scozzoli e Martina Carraro. La coppia d’oro del nuoto italiano è di casa a Imola. Coppia fissa dal 2016, marito e moglie da un paio d’anni, sposati da tre anni e ormai prossimi ad allargare la famiglia, i due ranisti hanno visto la loro storia d’amore sbocciata tra le piscine di mezzo mondo ma con una base nella nostra città, dove hanno scelto di vivere.

Forlivese di origine, classe 1988, Scozzoli è stato il primo a trovare a Imola, ormai vent’anni fa, l’ambiente ideale per crescere e far esplodere tutte le sue qualità, inizialmente sotto la guida del tecnico ungherese Tamas Gyertyanffy (colui che più di tutti ha saputo proiettare in alto l’Imolanuoto, scovando altri talenti come Alessia Polieri o Carlotta Zofkova). Una volta che Tamas ha salutato Imola, nel 2012, Scozzoli optò per non lasciare quella che era ormai la sua casa, a cui è alla fine è sempre ritornato, anche dopo aver provato a percorrere la strada dell’estero (nel 2014 provò con il tecnico austriaco Dick Lange, dopo aver recuperato da un precedente infortunio al ginocchio), trovando inevitabilmente nell’imolese Cesare Casella il tecnico a lui più congeniale.

Vincitore di oltre trenta titoli italiani nella rana, Scozzoli è stato per anni il pilastro della rana azzurra a livello internazionale, portando a casa medaglie pregiatissime tra cui tre ori agli europei e il titolo mondiale nei 50 in vasca corta. Era il 2012, l’anno della sua unica Olimpiade (Londra) che si chiuse con un tale amaro in bocca (settimo nella finale dei 100) che lo portò a segnarsi con un tatuaggio sul petto quel momento. I numerosi raduni in Nazionale e gli eventi internazionali sono stati l’occasione per Fabio e Martina per conoscersi meglio, arrivando a far nascere un sentimento che è sbocciato in maniera definitiva nel 2016, nel corso di un collegiale a Tenerife, come ha più volte raccontato la stessa Carraro.

Martina, genovese classe 1993, ranista di livello internazionale con una ventina di titoli tricolori in bacheca e diversi exploit internazionali. Nel 2019 vinse il bronzo ai Mondiali nei 100 rana, prima medaglia assoluta per una ranista azzurra ai Mondiali, dopo aver stupito e portato a casa medaglie anche a livello europeo, mettendo in mostra la sua nuotata praticamente perfetta. Anche per lei un avventura olimpica, quella di Tokyo nel 2021, vissuta però senza la compagnia dell’amato Fabio, che non riuscì a qualificarsi.

La voglia di stare assieme portò quasi naturalmente Martina a seguire Fabio a Imola dove hanno trovato la loro casa assieme all’inseparabile cagnolina Clara, ma anche in vasca con la decisione di unirsi nel 2018 al gruppo dell’Imolanuoto.

Un’unione culminata con il matrimonio a maggio del 2022, a Modena, salutati da familiari e amici del nuoto azzurro. Nuoto che hanno salutato in momenti diversi. Fabio con un’ultima passerella al Sette Colli due anni fa, prima di tuffarsi a tempo pieno nella nuova avventura come assistente di Cesare Casella all’Imolanuoto, mettendo la sua esperienza al servizio dei più giovani. Un anno dopo il ritiro (temporaneo?) di Martina, voluto per dedicarsi maggiormente alla famiglia. In attesa di liete notizie dalla coppia d’oro del nuoto azzurro e imolese.