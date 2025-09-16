Scuola di Comics. Il genio di Camuncoli: "L’AI non ci pensionerà"

Rosato

"Sto terminando una sequenza in questi giorni per ‘Uncle Scrooge’, serie Marvel Comics dedicata a Zio Paperone scritta da Jason Aaron. E sto facendo varie copertine sempre per Marvel, mentre sto preparando la nuova edizione di ‘Foodmetti’ per il prossimo Lucca Comics&Games. Cosa forse meno impegnativa del disegnare, ma per altri versi più impegnativa...".

Chiacchierare con Giuseppe Camuncoli, fumettista di fama e caratura internazionale, è come perdersi in un crossover perenne tra protagonisti di eterne passioni. Camuncoli, originario di Cavriago e reggianissimo di vissuto, è il direttore creativo della Scuola di Comics di via Roma, oltre che il punto di riferimento per tanti ragazzi che sognano con una matita in mano. Lo stato, ottimo, di salute della Scuola è la scusa per parlare di prospettive e nuove nicchie. "Stiamo cercando anche di cambiare con l’evolversi del mercato, e alcuni corsi stanno andando molto bene. Come quello di concept art, che è il pre-visual di preparazione di videogiochi e film – sottolinea –, e il corso di manga che è in piedi a grande richiesta, da quattro anni. Ci sono per questo tipo di stile tante occasioni di lavoro per autori che non siano per forza giapponesi. Che prima avevano praticamente il predominio. Grande successo anche per il corso di tattoo design, che forma nelle tecniche e negli stili. Ora è uno dei corsi più richiesti".

Ma quante vittime potrebbe mietere il dilagare dell’intelligenza artificiale: "Siamo in una zona grigia ora: può essere una tempesta in un bicchiere, o qualcosa di davvero sconvolgente. Com’è stato il Covid. Ma io ho molta fiducia nella capacità di adattamento dell’essere umano – spiega Camuncoli –. A livello aziendale può far sì che la gente non si rivolga a un essere umano, ma a un programma. Ma sono anche darwinista: se l’evoluzione ti dice che si deve passare dalle macchine da scrivere al computer, qualche scelta drastica andrà fatta. Siamo davvero in cima al crinale, si può andare da una parte o dall’altra. C’è un tema etico molto forte, e bisognerà vedere un pochino a livello di costi, di prestazioni e di evoluzione della tecnologia come andrà".