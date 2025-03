"Servono scelte coraggiose e radicali"

"Il segreto della nostra crescita? Persone motivate, capacità di adattamento, propensione all’innovazione. In altre parole: i cambiamenti non ci hanno mai spaventato", sintetizza il presidente Claudio Levorato per declinare la ricetta che ha portato Rekeep, una piccola cooperativa bolognese di pulizie allora nota con il nome di Manutencoop, a diventare un gruppo internazionale con sedi in Polonia, Francia e Medio Oriente. Una realtà con un fatturato di oltre 1 miliardo di euro e circa 26mila dipendenti: "La nostra è la storia di un’azienda che non si è fatta travolgere dai cambiamenti di mercato o dall’avvento di nuove tecnologie ma che ha saputo, per tempo, cambiare sé stessa per trasformare potenziali problemi in opportunità", sottolinea Levorato. Non solo. "Abbiamo abbandonato settori per entrare in nuovi, abbiamo cambiato il nostro modo di lavorare perché nuove soluzioni informatiche hanno modificato molti paradigmi – continua Levorato –. Ora stiamo, da tempo, facendo i conti con servizi ambientalmente e socialmente sostenibili da proporre ai nostri clienti e con l’intelligenza artificiale che non potrà non avere impatti anche nel nostro settore". Poi, sulla base dell’esperienza di Rekeep, un piccolo consiglio al Carlino per i suoi prossimi, almeno, 140 anni: "Abbiate il coraggio di fare anche scelte radicali – replica il presidente – sperimentate nuovi linguaggi come già state facendo con il web, i podcast, i video, i social network, ma fatelo sempre con la stessa anima e la stessa attenzione ai lettori che avete sempre avuto".

m. g.