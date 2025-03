Silvetti, sindaco di Ancona: "Il Carlino, un riferimento dai miei primi passi in politica"

Anno 1997. Un giovane consigliere d’opposizione ’suona’ alla redazione del Carlino per portare il suo primo comunicato stampa. Dietro il racconto c’è il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, cresciuto a pane e politica. Da quella prima tessera del partito presa a 15 anni, "nel 1989", al volantinaggio "quando ancora non sapevo che la politica sarebbe stata il mio mestiere", fino a oggi, alla guida della città come il primo di centro-destra dall’introduzione dell’elezione diretta dei sindaco.

Silvetti, il Carlino spegne 140 candeline. Qual è la pagina che ricorderà per sempre?

"Senza dubbio la mia prima pagina da sindaco".

Domanda anche troppo facile, quali sono invece le pagine che vorrebbe leggere da qui al futuro e che riguardano la sua città?

"Spero che si possa parlare di cantieri chiusi perché finiti e inaugurati e di opere realizzate, quelle che la città e il porto di Ancona stanno attendendo da tanti anni".

A cosa si riferisce in particolare?

"Alle uscite dal porto, al lungomare nord, all’Ultimo miglio atteso da quarant’anni, ma anche alla riapertura della stazione marittima ferroviaria. Una battaglia che abbiamo portato avanti e per la quale Rfi ha dato avvio alla progettazione su mandato nostro e della Regione. inoltre il nuovo piano regolatore del porto ne prevede la riapertura".

Che ruolo ha un giornale a indirizzo locale come il Carlino nel raccontare cambiamenti di questo tipo?

"Intanto è fondamentale che i giornali locali esistano. Perché la partecipazione democratica si manifesta anche tramite un pluralismo editoriale. E la stampa locale, che conosce i territorio con le sue dinamiche così particolari è solitamente capace di dare il giusto peso ai fatti e alla maturazione di una comunità, di come questa sta cambiando o è cambiata negli anni, l’intrecciarsi del tessuto sociale attraverso le varie epoche di un territorio".

Cosa significava a casa sua leggere un giornale? Una tradizione? Un’abitudine quotidiana o semplicemente un passatempo?

"Facendo politica fin da giovanissimo ho sempre cercato di leggere, a partire dal Carlino, quanti più giornali possibili. I social e internet non esistevano, quindi la mia rassegna stampa ’cartacea’ è sempre stata molto ampia".

Come ha iniziato a fare politica?

"E’ successo molto presto, a 15 anni feci la mia prima tessera del partito. Nel 1989 facevo solo volantinaggio, non pensavo ancora a una carriera di questo tipo e che le testate della mia città sarebbero diventate degli interlocutori praticamente quotidiani".

I giornali locali possono essere un pungolo per gli amministratori?

"Possono essere croce e delizia. Io, da politico, poi ho visto entrambe le facce del rapporto con la stampa. Prima nel ruolo di oppositore politico, poi dal lato del governo del territorio".

E cosa cambia?

"Sono due prospettive diametralmente opposte, ma io sono piuttosto sportivo, alcune cose fanno parte di un ’gioco di ruoli’ al quale non ci si può sottrarre. E poi nel mio passato di ragazzino c’è anche una piccola grande parentesi da giornalista".

Cioè?

"Ero un redattore del Rinaldini Sport, il periodico del mio liceo classico. Un fascicoletto da 16 pagine in rosa che parlava di calcio a 5 volley e altri sport locali. Lo vendevamo a 500 lire, conservo ancora tutti i numeri".

Secondo lei, oggi, i giornali hanno ancora un ruolo di faro per le nostre comunità? O nel tempo si è perso qualcosa?

"A mio avviso i giornali locali hanno guadagnato un ruolo ancora più importante nell’epoca di internet. Ci sono i social, certo, un mezzo di comunicazione potentissimo anche per noi politici, ma per molti altri sono uno ’sfogatoio’. Lì spesso trovano spazio cattive interpretazioni dei fatti, o addirittura fake news. Ecco allora che i giornali possono entrare in gioco come unico vero riferimento nella divulgazione dei fatti a livello quotidiano. Io poi, resto un affezionato della carta, del prodotto che si trova in edicola", da ben 140 anni.