Società e istituzioni unite dal Carlino

È per me motivo di onore e sincera emozione contribuire in questa occasione così importante: i 140 anni de il Resto del Carlino, che con la sua presenza sul territorio, ha rappresentato per quasi un secolo e mezzo un punto di riferimento imprescindibile per i cittadini, un osservatorio attento sulla realtà quotidiana, un ponte tra istituzioni e società civile. Il valore della stampa locale, in un’epoca in cui la comunicazione tende ad appiattirsi su dinamiche globali, risiede nella sua capacità di raccontare il territorio. La tutela delle categorie più fragili è una missione prioritaria In questo percorso che unisce istituzioni, stampa e cittadini, l’Arma non ha mai dimenticato la sua vocazione: essere presidio di legalità, punto di riferimento per chi si sente solo, minacciato, in difficoltà. Ogg sappiamo che tra le priorità assolute c’è la tutela delle categorie più deboli: donne, anziani e bambini. Per questo abbiamo rafforzato la nostra azione investigativa e preventiva nei confronti dei reati di violenza di genere. L’Arma è impegnata in una rete di interventi: collaboriamo con i centri antiviolenza, con le scuole, con i servizi sociali. Sappiamo che dietro ogni denuncia ci sono dolore, paura, silenzi. E sappiamo che ogni minuto può fare la differenza. Abbiamo istituito le ’Stanze per l’ascolto protetto’, luoghi in cui le vittime possano sentirsi accolte e non giudicate. Abbiamo formato i nostri militari a riconoscere i segnali della violenza, anche quelli che non lasciano lividi sul corpo ma ferite profonde nell’anima. Allo stesso modo, riserviamo particolare attenzione agli anziani. Le truffe a loro danno sono sempre più sofisticate e crudeli. La prevenzione è fondamentale. Ed è proprio attraverso i media, i giornali come il Resto del Carlino, che possiamo lanciare messaggi, diffondere consigli, smascherare raggiri. Anche i bambini meritano una protezione speciale. Sono il nostro futuro, ma sono anche vittime silenziose di dinamiche familiari disfunzionali, abusi, bullismo, sfruttamento. L’Arma ha rafforzato i rapporti con il mondo scolastico e associativo per educare alla legalità, al rispetto, alla consapevolezza dei propri diritti. Il contrasto alla criminalità parte prima di tutto dalla cultura. Noi Carabinieri sappiamo bene quanto il dialogo con la cittadinanza sia importante. Ma niente può sostituire la credibilità di una testata giornalistica radicata nel territorio. Voglio rinnovare i miei più sinceri auguri a il Resto del Carlino per questo anniversario. Come Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno, rinnovo l’impegno mio e dei miei uomini e donne a essere ogni giorno al servizio della collettività. A lavorare in silenzio, con discrezione, ma con fermezza. A collaborare con tutti gli attori istituzionali. E a sostenere sempre, con rispetto e riconoscenza, chi fa dell’informazione una missione civile.

* Comandante Provinciale