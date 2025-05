"Società in evoluzione. Valori fondamentali"

"Centoquarant’anni portati benissimo". Inizia così il contributo del sindaco di Mordano, Nicola Tassinari, per il compleanno tondo de il Resto del Carlino: "Uno dei principali mezzi di informazione del territorio e valente presidio di libertà giornalistica che da sempre accompagna lo scorrere dei nostri giorni – racconta il primo cittadino –. ‘Lontani ma vicini’ potrebbe essere lo spot di quel senso di utilità di un quotidiano capace di accorciare le distanze geografiche e fare comunità attraverso il dibattito". Non solo. "Un compagno di viaggio anche per noi amministratori e utile mezzo di confronto con la società alla quale siamo tenuti, giustamente, a rendere conto del nostro lavoro – sottolinea Tassinari –. Sono state molteplici le occasioni nelle quali il Carlino ha saputo restare vicino alle amministrazioni. Pensiamo, soprattutto, ai momenti di grande difficoltà dovuti agli eventi alluvionali e all’emergenza Covid. In quelle parentesi buie, il giornale non ha mai negato la sua presenza sicura e discreta. Un appiglio di conforto per tutti". Conoscere, in fondo, è già un buon mezzo per farcela: "E in questo il Carlino è un valore aggiunto per la collettività grazie all’attenzione continua riposta all’indirizzo degli aspetti sociali e delle positive novità portate in dote alla zona da enti, imprese, associazioni o privati cittadini – analizza il sindaco di Mordano –. Uno straordinario baluardo informativo che, insieme ai canali di comunicazione del municipio, permette di raggiungere le persone in caso di attivazione o modifiche all’erogazione di qualche servizio pubblico".

Mattia Grandi