Società operaia Garibaldi: "Vogliamo far scoprire i tesori del borgo antico"

Una associazione storica che da poco più di un anno ha ripreso slancio e con entusiasmo lavora ogni giorno per promuovere e far conoscere, attraverso iniziative ed eventi, il borgo storico di Civitanova Alta. La Società operaia Garibaldi ha tante idee, e voglia di collaborare con le associazioni del territorio e fare rete per rilanciare il borgo storico. Lo ha spiegato Simona Lanzara, segretaria dell’associazione presieduta da Emilio Bartolini.

"La nostra è una associazione storica, fondata addirittura nel 1867, che ha sempre lavorato per la valorizzazione di Civitanova Alta. Negli ultimi anni il lavoro dell’associazione si era affievolito e un gruppo di persone, di cui faccio parte, lo scorso anno ha deciso di riprendere in mano le sorti della Società operaia e ripartire". Quali sono gli obiettivi dell’associazione?

"Primo tra tutti quello di far conoscere a più persone possibili le bellezze di Civitanova Alta, valorizzarla attraverso eventi in grado di richiamare civitanovesi e non solo, coinvolgendo anche giovani e anziani".

In questo anno avete già organizzato due eventi di successo: la prima edizione della mostra Frammenti e l’evento dedicato ai giovani e alle famiglie del Primo Maggio.

"Frammenti aveva come particolarità quella di essere una mostra fotografica itinerante, che si è svolta in tre location differenti della città alta, che nel suo impianto medievale protegge luoghi di preziosa importanza. È stata un successo, anche inaspettato. Tanti i visitatori, sia locali che turisti arrivati dal nord Italia. È stata una sorpresa anche per i civitanovesi che non conoscevano quei luoghi: l’ex Tipografia Ciarrocchi in via Roma, l’antica pescheria in via del Mercato, suggestivo luogo di incontro popolare, e infine la maestosa Porta Marina, simbolo della città. Anche in occasione della festa del Primo Maggio abbiamo avuto modo di conoscere alcune famiglie di turisti stranieri, con bambini al seguito".

Cosa apprezza il turista di Civitanova Alta?

" Il borgo coniuga storia e paesaggi. Affascinano gli scorsi panoramici, i vicoli silenziosi. Civitanova Alta è un mix di tante cose. È in corso una importante riqualificazione e tanti turisti scelgono di pernottare qui anche per la tranquillità che si respira".

Quali sono le prossime iniziative?

"A luglio, dall’11 al 18, abbiamo organizzato un torneo di calcetto per ragazzi, coinvolgendo gli adolescenti nel campetto che gestiamo, mentre il 13 settembre abbiamo in programma l’edizione zero di “Alta fermentazione“, un format che prevede stand collocati nei punti più panoramici della città, dove poter degustare tutti i prodotti fermentati, dalla birra allo yogurt. È una novità. Vogliamo coinvolgere le realtà imprenditoriali locali".

Qual è stata la risposta dei residenti?

"La risposta è curiosità. C’è curiosità per le iniziative, tanto supporto e tanto entusiasmo da parte dei residenti che hanno sposato il progetto. La stessa cosa vale per le aziende che hanno scelto di essere dalla nostra parte. Ci piace fare gruppo, fare squadra e riteniamo sia il modo migliore per valorizzare Civitanova Alta".

Chiara Marinelli