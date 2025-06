Solidarietà, l’arte di costruire ponti invisibili. Un mosaico d’iniziative per la comunità

A Forlì la solidarietà è come una rete cucita a più mani: invisibile finché non serve, ma capace di sostenere. Non ha un volto solo né un unico linguaggio, ma si riconosce nella capacità di trovare soluzioni a bisogni concreti. C’è chi si prende cura della salute, chi costruisce accoglienza, chi difende la dignità. Fili diversi, ma intrecciati con lo stesso intento: non lasciare indietro nessuno.

Lo raccontano bene anche i gesti di chi sceglie di donare il sangue: sono circa 4.800 le persone che nel 2024 si sono presentate all’Unità di raccolta dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, dove da poche settimane è stata rinnovata la sede, rendendo lo spazio più accogliente. Insieme, hanno compiuto oltre 13mila donazioni, con un aumento del 40% rispetto alla media del triennio precedente, segnale tangibile di generosità e impegno. Accanto alla cultura del dono, si muove quella della ricerca. L’Istituto Oncologico Romagnolo (Ior), fondato nel 1979 dal professor Dino Amadori, continua a investire sulla diagnosi precoce. Tra le iniziative più tradizionali la vendita delle azalee per la Festa della mamma. Recentemente, l’associazione ha donato un ecografo per il reparto di Prevenzione oncologica e una colonna endoscopica per l’Otorinolaringoiatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni. L’investimento per i dispositivi è intorno ai 100mila euro complessivi.

Chi vive una difficoltà economica trova invece un sostegno nell’Emporio della Solidarietà, attivato dalla Caritas diocesana. Ogni anno 500 famiglie, circa 1.850 persone, ricevono generi di prima necessità attraverso un sistema che assegna punti, non denaro. Ogni prodotto ha un valore e l’ammontare del punteggio dipende dalla composizione familiare. Un modo rispettoso per sostenere la dignità senza stigmatizzare. Ma ci sono forme di solidarietà che si mettono letteralmente in moto. L’associazione Corri Forrest, ad esempio, trasforma ogni chilometro percorso in un gesto di generosità. La recente iniziativa ‘Beneficenza in Palio’ ha unito idealmente Siena e Castrocaro Terme in una lunga corsa solidale, con l’obiettivo di finanziare l’ambulatorio cardiologico dell’Irst di Meldola. Sulla stessa linea si muove la Diabete Marathon, evento organizzato da Diabete Romagna, che ha richiamato più di 3mila persone nei parchi forlivesi. Camminatori e podisti hanno corso spalla a spalla per garantire cure migliori a chi convive con il diabete, contribuendo a finanziare personale sanitario specializzato e attrezzature dedicate.

Quando si parla di accoglienza, è impossibile non pensare al Villaggio Mafalda della cooperativa sociale Paolo Babini. Dal 2006 ha accolto oltre 150 bambini e ragazzi provenienti da contesti familiari fragili, offrendo loro un cammino fatto di relazioni stabili, nuove possibilità e, quando possibile un approdo sicuro in percorsi di affido o adozione. Lo sguardo di Forlì però non si ferma al locale. Ne è testimonianza l’esperienza di CavaRei, che ha preso parte al primo G7 dedicato all’inclusione ad Assisi con il truck Chicchiamo, gestito da giovani con fragilità. Un progetto che poche settimane fa ha portato l’associazione e l’assessora alle Politiche sociali Angelica Sansavini, fino a New York, in occasione della 18ª conferenza Onu sui diritti delle persone con disabilità.

Valentina Paiano