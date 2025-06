Spiaggia senza barriere: "Fino all’Onu per spiegare il progetto di inclusione"

Da Faenza all’Onu, di recente, per raccontare la Spiaggia dei Valori. Molto più di un lido accessibile per le persone con gravi disabilità a Punta Marina, ma "un’eccellenza" per utilizzare le parole del Ministro Locatelli.

Debora Donati, presidente dell’associazione Insieme a Te, che lo scorso 2 giugno è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica, com’è stato presentare il progetto a New York?

"Un’esperienza unica. La convocazione è arrivata a febbraio scorso. Devo ringraziare il Ministro Alessandra Locatelli che mi ha coinvolto in questo e in altre numerose occasioni come il G7. E’ una persona che valorizza tantissimo le associazioni".

C’è ancora molto da fare nel Paese in termini di accessibilità?

"Sì, anche se devo dire che il cambiamento è già avvenuto. Oggi qualcosa di accessibile viene visto come un valore. Il progetto della spiaggia è stato prima turistico, poi sociale, poi culturale e adesso sanitario. Si è evoluto e ha fatto rete".

Oltre duemila ragazzi sono stati impegnati nel progetto, sono loro gli agenti del cambiamento?

"Sì ed è per questo che puntiamo tanto sui giovani. Li avviciniamo alle persone con sofferenze gravi, e lavoriamo su questo. E’ il nostro punto di forza. Dagli scout alla convenzione con tutte le facoltà dell’Università di Bologna".

Crede che si arriverà ad una legge quadro nazionale?

"Il prossimo obiettivo è arrivare ad avere le spiagge completamente accessibili. La legge quadro? Sono ottimista".

