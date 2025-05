"Sport, arte e commercio. Comunità in vetrina"

E’ uno dei comuni del circondario imolese più vicini, geograficamente parlando, al capoluogo emiliano. E anche a Castel Guelfo quando si parla di informazione e carta stampata, il pensiero corre subito alle pagine de Il Resto del Carlino: "E’ senza dubbio il quotidiano di riferimento per il nostro territorio e devo dire che, in questi anni da amministratore, ho avuto modo di constatare in prima persona l’attenzione e la scrupolosità con le quali le redazioni trattano la cronaca su scala locale – analizza il sindaco guelfese Claudio Franceschi –. Per quanto riguarda la materia politica, per esempio, apprezzo la scelta del Carlino di sentire sempre tutte le parti in causa prima di pubblicare articoli che potrebbero dividere l’opinione pubblica. Una linea editoriale tutt’altro che scontata, in un mondo che vive di ‘slogan’ e ‘titoloni’, per dare un giudizio equo e neutrale sulle varie vicende". Ma Il Resto del Carlino, alle latitudini di Palazzo Malvezzi Hercolani, ha anche un’utile funzione di archivio: "In municipio conserviamo da anni i numeri giornalieri del quotidiano – svela Franceschi –. Autentiche pile di copie, come da tradizione di raccolta avviata dalla compianta sindaca Cristina Carpeggiani, che rappresentano una sorta di pratica memoria storica dei fatti inerenti il nostro paese nell’eventualità di una rapida consultazione". Non solo. "Al Carlino abbiamo trovato terreno fertile e disponibilità anche nella promozione di vari eventi legati al territorio e nel dare visibilità a quelle eccellenze, del panorama culturale, imprenditoriale e sportivo, partite da Castel Guelfo con tanti sogni nel cassetto", conclude il sindaco.