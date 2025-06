"Stampa imprescindibile. Intercetta i cambiamenti e li racconta: non è facile"

Manuela Rontini, sottosegretaria alla presidenza della Regione Emilia Romagna, braccio destro di Michele de Pascale fin dalla campagna elettorale, è oggi soprattutto una lettrice digitale. Sottosegretaria, da quali pagine del ‘Carlino’ comincia la sua lettura?

"Normalmente da quelle interne: sfoglio tutte le edizioni, per prima quella di Ravenna, poi quella di Bologna, infine le altre romagnole e emiliane, e ovviamente Qn, soprattutto per le notizie di politica romana e internazionale. Do un’occhiata più veloce agli spettacoli: per chi fa il nostro lavoro è quasi impossibile riuscire a essere al cinema o a teatro alle 21. Frequento meno le pagine di sport, complice anche il fatto che la mia squadra del cuore è la Juventus, pur essendo cresciuta in una famiglia in cui si tifava Fiorentina, eredità delle origini nella Romagna montana".

La Nazione ha raccontato per prima l’epopea renziana di cui anche lei fece parte: allora per molti eravate degli outsider, eppure in pochi anni arrivaste al governo...

"I giornali cartacei sono sempre fra i primi a intercettare i cambiamenti nella società, nel sentire comune. Anche ora ci accorgiamo quanto la stampa sia fondamentale nello spiegare ai cittadini come e quanto cambierà una regione, la nostra, per fare fronte ai cambiamenti epocali che il clima ci impone".

C’è bisogno insomma di informazione, ma anche di divulgazione, non è così?

"Il mio lavoro si compone per buona parte di visite sui territori feriti da alluvioni e frane: la richiesta dei cittadini è regolarmente quella di sapere, conoscere, avere chiarimenti sul futuro. E sotto questo aspetto il ruolo della stampa è imprescindibile. Le nostre giornate sono fatte di ore passate a studiare le carte in viale Aldo Moro, ma anche di lunghi viaggi in autostrada in direzione dei luoghi in cui prenderanno corpo i cantieri finanziati dalla Regione. Ci si rende conto di quanto l’Emilia Romagna sia estesa da ovest a est, il che rende complicato, ma anche affascinante, il lavoro di chi deve raccontarla sulla carta stampata e sul web".

Filippo Donati